ANDERS AUF EINEN BLICK (27/11 – 03/12)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

“Let it snow, let it snow, let it snow”. Der Wettergott hat die Schneewünsche erfüllt und das pünktlich zum Start in den Dezember. Fehlt nur noch Weihnachten. Zum Glück sind’s ja nicht mal mehr vier Wochen bis zur Bescherung. Falls ihr noch keine Geschenke gekauft habt und diese eine längere Lieferzeit haben, solltet ihr sie am besten sofort bestellen, damit sie rechtzeitig noch zum Fest ankommen.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Melancholie, starke Vocals und Sentimentalität, die uns träumen lassen. Philomenas Tailors nimmt uns mit durch die verschiedenen Emotionen. Seine Musik ist geprägt von leidenschaftlichem Indie-Folk. Mit wehmütigen, aber durchaus auch Festival-tauglichen Songs begeistert der Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist aus Augsburg mittlerweile ganz Deutschland. Mit M94.5 kommt ihr auf sein Jahresabschlusskonzert. Wie? Das lest ihr hier.

MIGRATION IN DEUTSCHLAND

Migrations- und Asylpolitik bestimmt regelmäßig die Tagesordnung des Bundestags oder der Landesparlamente. Dabei sind sich die unterschiedlichsten Politiker:innen – ob CSU, FDP oder SPD – einig: die Kommunen sind überlastet. Im M94.5 – Interview sind nun die zu Wort gekommen, die bei den Debatten über Migration kaum zu hören sind: die Geflüchteten selbst.

SCHLAFZIMMER VS. TONSTUDIO

Wir haben eine neue Serie mit dem Titel “Talk über Ton” gestartet. Makai Köpsel, Student der Musikproduktion und Produzent führt euch in dieser Beitragsreihe in die Welt der Musik und ihrer Entstehung, von einer Idee im Kopf, über das Niederschreiben im Tonstudio bis hin zur Veröffentlichung.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Genesis kennen wahrscheinlich viele von euch aufgrund von Plattensammlungen eurer Väter. Und vielleicht auch durch den langjährigen Frontsänger Phil Collins. Aber wusstet ihr auch, dass Peter Gabriel bereits vor Phil Collins als Gründer von Genesis der Sänger vom Dienst war? Und ebenjener Peter Gabriel hat heute nach mehr als 20 Jahren wieder ein Solo-Album veröffentlicht. Er nenn es “i/o”. Das Besondere an dem Album: Zu jedem Vollmond erschien eine neue Single Gabriels als Teil des Albums. Insgesamt macht das nun 12 Stück. So unkonventionell das wirkt, so unkonventionell klingt auch das Album.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Die Männer in Subs Boudoir

Anlässlich des Welt-Aids-Tags findet heute ab 20 Uhr eine Fotoausstellung im Sub statt. Der Fotograf Alexander Deeg zeigt queere Männer, schwul, bi, trans*. Wo? In der Müllerstraße 14. Eine Preisangabe gibt es nicht, daher nehme ich an, es ist kostenlos.

Freitag und Samstag: BLACKOUTS – Service not included

Die Performance Künstler:innen von Service not included verwandeln mit ihrem Programm BLACKOUTS das Münchner ZIRKA in ein menschliches Kraftwerk und versuchen sich gesellschaftlichen Fragen in diesem Konzept zu stellen. Kann man zum Beispiel die menschliche kinetische Energie zur Energiegewinnung nutzen und wie verändert sich dadurch unser Verständnis im Umgang mit unserem Körper? Die Kollektivität wird der Kapitalisierung menschlicher Körper in dieser Performance gegenüber gestellt, an der das Publikum die Möglichkeit hat, einen Diskurs mitzugestalten. Der Eintritt ist frei, los geht’s jeweils um 20 Uhr.

Samstag und Sonntag: Munich Knits

Für alle Strickbegeisterten unter euch könnte das vielleicht das Richtige sein: Ab Samstag startet das zweitägige große Stricken im Fat Cat Kulturzentrum, der Pop Up Location im alten Gasteig. Dort könnt ihr sowohl Wolle erwerben als auch mit Gleichgesinnten stricken. Direkt an der Station Rosenheimer Platz, easy zu erreichen. Tickets kosten im VVK 13 Euro für beide Tage, jeweils 8 und 9 für Samstag bzw. Sonntag. Am Samstag ist die Veranstaltung ab 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Alles Weitere findet ihr im Internet.

UND SONST?

Die schneebedeckten Straßen verbinde ich sofort mit dem Duft von Bratwurst, Maronen und gebrannten Mandeln. Vielleicht seht ihr das auch so und stattet den Münchner Weihnachtsmärkten einen Besuch ab, zum Glück haben wir ja so viel Auswahl.

Euer Elias 🙂