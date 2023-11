ANDERS AUF EINEN BLICK (20/11 – 26/11)

/ Tim Lüngen / Grafik: Andre Wengenroth

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Musikalische Woche – wir waren auf so vielen Konzerten und Interviews, dass der Newsletter diese Woche gar nicht genug Platz für alle hatte! Heißt für euch: Eine M94.5-Website voller neuer Abenteuer! Und natürlich ein Newsletter als kleine Vor- und Rückschau…

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Lyrisch und inhaltlich neue Geschichten in die Deutschrap-Szene bringen! Seine tiefgehenden Texte gespickt mit Gesellschaftskritik machen CONNYs Songs besonders. Im Interview mit M94.5 redet er über seinen neusten Release “Seifenblase”, den Songwriting-Prozess und Männlichkeitsbilder in unserer Gesellschaft.

DENKMALSCHUTZ

Für viele Opernbesucher:innen ist der Max-Joseph-Platz eine reine Stolperwiese. Die Pflastersteine müssten eigentlich mal ausgetauscht oder der Platz generell umgestaltet werden. Das ist aber nicht so einfach, denn der Max-Joseph-Platz ist denkmalgeschützt. Was genau Denkmalschutz bedeutet und welche Eigenschaften ein denkmalgeschütztes Gebäude haben muss, darüber klärt M94.5-Redakteur Julius Riedel auf.

ALLI NEUMANN ON TOUR

Nach einem ausgebuchten Festivalsommer hat Alli Neumann nicht nur ihr zweites Album PRIMETIME veröffentlicht – sie geht auch noch direkt auf Tour. Alli ist live aber nicht alleine oder mit DJ unterwegs, ihre vierköpfige Band begleitet sie bei jedem Auftritt. Wir waren in München dabei: Von Rockstar-Mode und Euphorie auf der Bühne.

PODCAST FÜR’N WEG

Zwei Männer, die beide in ihrer Jugend in der queeren Münchner Clubszene unterwegs waren, berichten davon, wie das Leben als queere Person in den 80er Jahren ausgesehen hat und beleuchten die Herausforderungen, mit denen die LGBTQIA+-Gemeinschaft konfrontiert war und wie sie diese im Laufe der Zeit überwunden haben.

Was bedeuten dabei Safe Spaces? Wie haben sie sich entwickelt und welche Rolle spielen sie heute? All das erfahrt ihr in dieser Folge.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Elektro-House – das kann der kanadische Produzent OVERWERK am besten. Mit seiner neuen EP ‘MORE’ bringt er das Genre zurück in unsere Trommelfelle! Die Atmosphäre der EP ist entspannt, aber trotzdem treibend. Heißt: Egal was ihr heute für Feierabendpläne habt – Gesichtsmaske auf der Couch oder Pfeffi im Club – ‘MORE’ ist dabei.

Die EP regt aber auch zum Philosophieren an: Die fünf Songtitel des Albums ergeben zusammen den Satz US-APART-OF-SOMETHING-MORE. Aber was ist das große Ganze, zu dem wir alle gehören? Gott? Das Universum? Ein Bierkasten? Hört selbst rein und findet es heraus!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Kind sein für Erwachsene

Nach dem Feierabend toben, rutschen, springen, klettern? Das alles könnt ihr beim Erwachsenentoben im Letz Fetz tun und euer inneres Kind glücklich machen. Auf dem Indoorspielplatz gibt es Hindernisparcours, Trampoline, Bällebäder und noch vieles mehr. Und das Beste daran: Kinder verboten! Das fetzige, kinderfreie Toben findet von 19 bis 23 Uhr statt. Tickets gibt es ab 5€ im Vorverkauf hier.

Freitag bis Sonntag: Weihnachten wie in Lateinamerika feiern

Wie feiert man Weihnachten in Lateinamerika? Gut, dass ihr das dieses Wochenende auf dem Mercado Navideño in der Villa Flora erfahren könnt! Der Weihnachtsmarkt findet heute am Freitag von 17 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr statt. Es gibt ein Bühnenprogramm inklusive Live-Musik und lateinamerikanischen Folklore Tänze. Kulinarisch könnt ihr euch auch an den Essensständen durchprobieren. Der Eintritt kostet 5€, Tickets gibt’s hier.

Samstag und Sonntag: Behind the Kunst-Scenes

Ihr wollt Newcomer-Künstler:innen kennenlernen und deren Kunst bestaunen? Dann ab zu den Open Studios in der PLATFORM! Samstag und Sonntag geben 40 Künstler:innen von 13 bis 19 Uhr einen Einblick in ihre kreativen Tätigkeiten. Das könnt ihr euch dann bei Führungen anschauen oder mit den Künstler:innen bei Kaffee und Kuchen quatschen. Die Führungen finden an beiden Tagen um 14 und 16 Uhr statt und sind kostenlos. Um Voranmeldung wird aber gebeten, am besten unter contact@platform-muenchen.de.

UND SONST?

