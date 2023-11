Philomenas Tailors und Raffi Platz auf der SoHo Stage in Augsburg

/ Bennet Neumann / Bild: Philomenas Tailors

Emotionen pur – M94.5 nimmt euch mit zu stimmigem Indie-Folk in Augsburg

Melancholie, starke Vocals und Sentimentalität, die uns träumen lässt. Philomenas Tailors nimmt uns mit durch die verschiedensten Emotionen. Seine Musik ist geprägt von leidenschaftlichem Indie-Folk. Mit wehmütigen, aber durchaus auch Festival-tauglichen Songs begeistert der Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist aus Augsburg mittlerweile ganz Deutschland.

M94.5 nimmt euch mit auf sein Jahresabschluss-Konzert, gemeinsam mit Raffi Platz, am 16.12. um 19h Uhr auf der SoHo Stage in Augsburg.

Seine Geschichte und Philosophie machen das Konzert sehr emotional. Warum ihr das auf keinen Fall verpassen solltet, lest ihr hier.

Philomenas Tailors

Mit 17 beginnt Jan Plausteiner, seine eigenen Songs zu schreiben: Philomenas Tailors wird zu seinem Solo- Projekt. Er sieht die Songs als seine Art Emotionen zu verarbeiten und spielt sie auf den Straßen von Augsburg als Erstes den Passanten vor. Über 10 Jahre später hat er unter Anderem sieben Song Slams gewonnen, mit Bands wie Django 3000 kooperiert und tourt seit 2017 durch ganz Deutschland. Er begeistert seine Zuhörer auf Festivals, Open Airs und in Clubs. Seine Songs strömen vor Nostalgie – er erzählt Geschichten. Alle Zuhörenden kriegen auf tiefgründige Weise durch die Gitarre Eindrücke in sein Leben. Sein Konzert in Augsburg kündigt Philomenas Tailors als Jahresabschluss Konzert an. Gefeiert wird das ereignisreiche Musikjahr 2023 mit vielen Danksagungen und Überraschungen – auch Raffi Platz ist mit dabei.

Raffi Platz

Wie Philomenas Tailors schreibt auch der Augsburger Raffi Platz Songs, die nicht nur ins Ohr, sondern direkt ins Herz gehen. Aber auf seine ganz eigene Weise. Anfang 2020 wurde er vom BR zu einem der besten drei bayerischen Newcomer beim „Steckbrief des Jahres“ gekürt. Seine Songs sind vor Allem von den kleinen und großen Dingen im Leben inspiriert und nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise von Gefühlen.

Alles in allem also ein emotionales und sehr persönliches Event, das ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Philomenas Tailors + Raffi Platz auf der SoHo Stage in Augsburg

Samstag, 16. Dezember 2023

Einlass: 18.30

Preis: ab 13,90€