ANDERS AUF EINEN BLICK (26/02 – 03/03)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Hallo liebe Freund:innen der Sonne! Aber wo bleibt eigentlich die Sonne? Keine Ahnung, aber wir von M94.5 lassen euch nicht im Stich, sondern bringen euch Bienenstich. Ohne Bienen und ohne Stich (weil aua). Aber was gibt’s denn dann überhaupt? Wir haben unsere Schmakerl der Woche zusammengekramt.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

MAKAI ist eine Musikalische One-Man-Show: Er Rappt, schreibt seine Lines und Produziert die Beats, auf die er Rappt. Am liebsten in entspannten Sessions, in denen die Songs natürlich entstehen können. Und das manchmal sogar an einem einzigen Tag.

VEGAN ≠ MÄNNLICH?!

Mehr als 70% aller Veganer:innen sind weiblich – das ergab eine Umfrage des “Fleischatlas” aus dem Jahr 2022. Zurückzuführen sind diese Werte unter anderem auf feste Stereotype, die mit der veganen Ernährung und den Geschlechterrollen verbunden sind.

KOMMENTAR

Meta hat angekündigt, dass Instagram, Threads und Facebook unpolitischer werden sollen. Beiträge, die als politisch eingestuft werden, sollen nicht mehr auf der Explore Page gezeigt werden. Bennet Leitritz kommentiert, warum das zu einem Problem für die queere Community werden könnte.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Baguette, Vin et Hip Hop – All das vereint Clovis Ochin. Von Beruf ist der Pariser eigentlich Weinproduzent und Verkäufer. Um seinen Wein näher an die Leute zu bringen, organisiert er Führungen durch Paris. Dabei hat er auch große Künstler:innen wie Dua Lipa und Action Bronson kennengelernt, die ihn inspiriert haben seinen Genießer-Lifestyle auf Platte zu bringen. Sein neues Album Sans Souffrance (R)ajoutée hat er zusammen mit Camoflauge Monk produziert. Das Resultat: Souliger Hip Hop Sound gepaart mit gemütlichem Pariser Lifestyle. Im Fokus ist wie immer der Wein. Und vielleicht schnappt ihr euch jetzt auch ein Gläschen und hört euch das Ganze einfach mal an 🍷.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag + Samstag: Midnightbazar Night Market Spezial

„Vintage & Vogue” – Das ist das Motto des Nachtflohmarktes im Backstage. Wenn es dunkel wird, also von 17 bis 0 Uhr, kann drinnen gefeilscht, gekauft und verkauft werden. Bei über 40 Austellern kann jeder fündig werden. Der Veranstaltungsort bietet zudem an diesem Wochenende noch ein Spezialprogramm. DJ-Sets und Streetfood gibt dem Nachtflohmarkt eine besonders einladende Atmosphäre. Der Eintritt kostet 4€.

Sonntag: Servus Comedy Stand Up Show

Sechs Künstler:innen der Münchner Comedyszene geben in der Goldenen Rakete Schwabing ihre neusten Jokes zum Besten. Die Mission ist klar: Münchner:innen zum Lachen zu bringen. Dafür kommen gestandene und neue Comedians auf die Bühne. Auch Essen und Getränke helfen die Lachmuskeln zu trainieren. Die erste Show findet um 19 Uhr statt, die zweite beginnt um 20:30 Uhr. Der Eintritt ist umsonst, Spenden werden aber gerne gesehen.

Sonntag: Rausschmeißer Konzert in der Villa Stuck

Bis Sonntag kann die historische Villa Stuck noch besucht werden. Danach heiß es: Renovierung. Bei der “Last Exit”- Ausstellung können die Besucher:innen noch die Exponate erleben. Ehe beim Rausschmeißer-Konzert noch ein letztes mal Jazz durch die Villa Stuck tönt. Die Exponate werden bis 2025 in einem Interimsquatier ausgestellt, bis sie wieder in die zunkunftsfähige Villa Stuck zurückkehrt. Ihr kommt ab 13 Uhr umsonst rein.

UND SONST?

Vergesst nicht, euer 29€ Ticket für das neue Semester zu verlängern (Achtung: scheint zuerst kompliziert, ist es aber gar nicht. Ihr müsst einfach eine neue Immatrikulationsbescheinigung hochladen und damit ein neues Ermäßigungsticket bestellen!) und gönnt euch nach der Anstrengung der Prüfungsphase ein Stück Bienenstich (ohne aua).

Happy Birthday Justin Bieber! Alles Gute von uns an dich! 🎂🥳

🎶Is ist too late now to say byeee?🎵

Ciao Kakao 🍫 von Franzi🦕 Sara 🍓 und Maxi 🍺 (der war auch dabei, teilweise)