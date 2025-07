Filmfest 2025 Teil 2

/ Ryan Klein / M94.5 - Filmfabrik



Filmfabrik am 02.07.2025

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Noch bis bis diesen Sonntag, den 06.07.2025. findet das 42. Münchner Filmfest und in der Filmfabrik stellen wir ein paar Filme im die Programm herausstechen. Das persönliche Kriminaldrama Friedas Fall beschäftigt sich mit Kindesmord und weiblicher Unterdrückung im Rahmen eines echten Ereignisses. Einer kleiner Rückwurf in die Schulzeit mit politischen Touch kann in Lesson learned erlebt werden. Skuriler wird es dann bei der Komödie #SchwarzeSchafe bei unterandrem auch über Rassimus und Gender geredt wird. Weigthless gereift die Tragik und Schönheit hinter den Erinnerungen auf, die wir mit uns tragen.

Die Filmfabrik läuft jeden Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94 de.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.