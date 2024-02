FLOW: SOWOHL BEIM RAPPEN, ALS AUCH BEIM PRODUZIEREN

/ Bennet Leitritz

MAKAI ist eine Musikalische One-Man-Show: Er Rappt, schreibt seine Lines und Produziert die Beats, auf die er Rappt. Am liebsten in entspannten Sessions, in denen die Songs natürlich entstehen können. Und das manchmal sogar an einem einzigen Tag.



Sound of Munich Interview mit MAKAI

Der Text steht im Vordergrund, sagt MAKAI. Das heißt aber nicht, dass seine Beats nur musikalisches Beiwerk sind. Die Laid-Back Hip-Hop Beats sind mit Samples angereichert und mischen sich mit MAKAI´s tiefer Stimme, die mal ruhiger, mal mit etwas mehr Intensität seine Texte transportiert. MAKAI sieht sich zu gleichen Teilen als Rapper und als Produzent.

AUS DEM LOCKDOWN INS STUDIUM

Inspiriert von seinem besten Freund hat MAKAI in der Schulzeit angefangen, sich mit dem Producen zu beschäftigen. Der Corona-Lockdown nach seinem Abi war für MAKAI´s Musikproduktion ein wichtiger Katalysator. Täglich saß er zuhause in München an neuen Beats. Der nächste Schritt: Das Hobby zum Beruf machen. Heute studiert er Sound, Music and Production in Darmstadt.

KUNST VON KLEINAUF

Ganz ohne Vorkenntnisse hat sich MAKAI nicht in die künstlerische Richtung gestürzt. Als Kind hat er angefangen, Gitarre zu spielen. Die künstlerische Seite beschränkt sich bei MAKAI auch nicht auf die Musik. Sein Vater Lars Koepsel ist bildender Künstler. MAKAI war schon von klein auf in Ausstellungen und Galerien und kam darüber auch in Kontakt mit anderen Kunstschaffenden. In diesem Rahmen kam es auch zu künstlerischem Austausch, MAKAI hat für Videos von Künstler:innen Tracks produziert.

“Die Mediatoren” von Lars Koepsel

INSPIRATIONEN AUS TAIWAN

Da seine Mutter aus Taiwan stammt, war MAKAI in seiner Kindheit oft dort. Ein längerer Aufenthalt in Taiwan im vergangenen Jahr hat ihn dazu inspiriert, an einer EP zu arbeiten. Anfangs kam er sich wie ein Außenseiter vor. Nach einiger Zeit hat er sich aber immer wohler gefühlt. Diesen emotionalen Verlauf von zurückhaltend und einsam zu selbstbewusst und aktiv soll auch die EP abbilden. An den Beats hat MAKAI auch schon in Taiwan gearbeitet, das Equipment fürs Aufnehmen der Stimme hat aber gefehlt. Zurück in Deutschland sind die technischen Möglichkeiten wieder gegeben. Jetzt geht es darum, sich die Gefühle und Stimmungen aus der Zeit in Taiwan wieder zu vergegenwärtigen, damit die Tracks die Authentizität haben, die MAKAI wichtig ist.