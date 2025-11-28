Anders auf einen Blick (24/11 – 30/11)

/ Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Na, ihr Gooner? Bei M94.5 dauert die Woche meistens so 6 bis 7 Tage. Das ist viel Zeit: Zum Beispiel, um gemeinsam an Beiträgen für euch zu basteln, über Jonathan Bailey und das Rentenversicherungssystem zu diskutieren oder das redaktionseigene Tassenregal alphabetisch zu sortieren. Wer das als Zeitverschwendung ansieht, hat wohl nicht aufgehört, sich das Wattestäbchen ins Ohr zu hämmern, als man auf Widerstand gestoßen ist. Autsch. Aber keine Bange: unser Newsletter bekommt euch schon wieder hin!

Alles, was uns diese Woche bewegt hat

Flotte Beats, tiefgründige, ehrliche Texte und ganz viel Leidenschaft. Das macht Stefan und Nick von Kupfer aus. Angefangen hat ihre gemeinsame Musikgeschichte 2017. Zwei Alben später stehen die beiden bei uns im Studio und geben uns exklusive Einblicke in ihr Musikerleben und was dieses so besonders macht. Ihre Musik ist poetisch und berührend, aber vor allem eins nicht: Mainstream. Hier könnt ihr ins Interview reinhören!

Der M94.5 Adventskalender 2025

Während andere Adventskalender jedes Jahr dieselbe Schokolade an anderen Stellen platzieren, kriegt ihr bei uns den brandneuen Adventskalender! Jeden Tag öffnet sich hier ein Türchen zu einem neuen weihnachtlichen oder winterlichen Beitrag aus der M94.5 Redaktion. Am Montag geht’s los: Alle Türchen hört ihr auch live im Radio um 10:40 Uhr (Samstags 11:40 Uhr) und 16:40 Uhr auf M94.5!

Frauenhandball-WM & ausartende Diskussionen über die Nordische Kombination

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert! Diese Woche dabei: Vorbildrollen im Frauenhandball, die Bedeutung des Skischuhs und ein Streitgespräch über die Nordische Kombination. Viel Spaß beim Reinhören!

Unser Album der Woche

Mit einem Kaffee oder einem guten Song kann man ins Wochenende starten, aber man braucht beides, um dabei gute Laune zu haben! Den perfekten Soundtrack dafür kann euch ab heute die Band Nek! geben. Egal ob ihr Energie beim Fertigmachen oder für unterwegs braucht: Die Rock-Band aus Tokio bringt mit ihrem Debüt Album MEME den Kick, den ihr braucht. Letzen Februar hat sich die Band zusammengetan, und sie haben ziemlich schnell ihren eigenen Sound gefunden. Mit Instrumentals meinen sie es sehr ernst, mit ihrem energetischen und kraftvollen Sound bringen sie neues Leben in die J-Rock Szene – und das mit Erfolg! Anfang nächsten Jahres werden sie auf ihre erste Japan-Tour gehen, vielleicht kommen sie in der Zukunft auch nach Deutschland. Aber bis dahin könnt ihr in das neue Album MEME reinhören:

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Eisstockschießen auf der Alten Utting

Eisstockschießen auf einem Schiff? Und dann auch noch mitten in München?! Das geht auf der Alten Utting, dort könnt ihr euch am Freitag von 16:30 bis 22:00 Uhr mit euren Freund:innen eine Bahn mieten und bei Bio-Glühwein (oder einem anderen Getränk eurer Wahl) schauen, wer von euch am nächsten an die Daube kommt.

🎟️ Die Bahn kostet 41,84 € pro Stunde und kann vom bis zu 12 Personen genutzt werden.

Samstag: Feiernd in den Tag starten beim 10AM CLUB

Ihr habt Bock auf Party – seid aber auch gerne früh im Bett? Dann ist die 10AM Club-Morning Party genau das Richtige für euch! Die startet – wie der Name schon verrät – um 10 Uhr. Mit Musik, Kaffee & Matcha startet ihr in der Transit Rooftop Bar perfekt in euren Samstag.

🎟️ Der Eintritt kostet 8 bis 10 €.

Sonntag: Beim Kunst & Design Markt kleine Labels entdecken

Auf dem Kunst & Design Markt im MVG Museum könnt ihr am Samstag & Sonntag nicht nur Werke von kleinen Labels kaufen, sondern auch Streetfood genießen oder in Workshops neue kreative Skills lernen.

🎟️ Der Eintritt für Erwachsene kostet 7 €.

Und sonst?

Und sonst wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende – denn ihr, unsere Hörer:innen, seid quasi die Stahlträger unseres Senders. Danke dafür! <3 Denn man muss weder Architektur-Studi an der TUM sein noch einen Bauingenieurwesen-Hintergrund haben, um zu wissen: ohne so einen Stahlträger sieht es ziemlich schnell ziemlich düster aus. Also, wortwörtlich. Weil dann halt das Gebäude über einem zusammenkracht, checkt ihr? Naja. Metaphern und so. Die sind quasi die Blumen der deutschen Sprache. Schön.

Metaphorische Grüße

Eure Anna 🦒