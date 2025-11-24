Frauenhandball-WM & ausartende Diskussionen über die Nordische Kombination

/ Julius Riedel / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 24.11.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Frauen im Handball – über Vorbildrollen und den Start der Weltmeisterschaft

– über Vorbildrollen und den Start der Weltmeisterschaft Streitgespräch – Braucht es noch Nordische Kombination?

– Braucht es noch Nordische Kombination? Skisport – Die Bedeutung des Skischuhs?

Moderation: Lars Willeitner

Redaktion: Lea Steglich, Marie-Noelle Svihla, Heinrich Neumann-Neupert, Finn Weber

RvD: Johanna Kopp, Julius Riedel

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.