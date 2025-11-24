DER BEWEGUNGSMELDER VOM 24.11.2025
Frauenhandball-WM & ausartende Diskussionen über die Nordische Kombination
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Frauen im Handball – über Vorbildrollen und den Start der Weltmeisterschaft
- Streitgespräch – Braucht es noch Nordische Kombination?
- Skisport – Die Bedeutung des Skischuhs?
Moderation: Lars Willeitner
Redaktion: Lea Steglich, Marie-Noelle Svihla, Heinrich Neumann-Neupert, Finn Weber
RvD: Johanna Kopp, Julius Riedel
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.