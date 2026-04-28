Die Sportfreunde Stiller im M94.5-Interview

/ Ludwig Weitl / Bild: Julius Peter

Mit Sänger Peter Brugger und Schlagzeuger Flo Weber von den Sportfreunden Stiller reden wir über 30 Jahre Bandgeschichte, die Anfänge der Sportfreunde Stiller bei M94.5 und wie wichtig das Backstage in München für junge Menschen ist.

Die Sportfreunde Stiller begeistern seit nunmehr 30 Jahren nicht nur ihre Fans – Der ganzen Bundesrepublik sind sie durch Hits wie “Ein Kompliment”, “’54, ’74, ’90, 2006”, oder “Applaus, Applaus” bekannt. 2026 gehen die Jungs jetzt pünktlich zum Bandgeburtstag auf “30 wunderbaren Jahren”-Tour.

Am 28.04.2026 heizen sie dem Publikum in der ausverkauften Halle im Backstage ein. Das Konzert soll ein Aufwärmprogramm für die anstehende Tour werden, die sie unteranderem auch in die ausverkaufte Olympiahalle führt. Vorher haben sich Sänger und Gitarrist Peter Brugger sowie Schlagzeuger Flo Weber etwas Zeit genommen, um unserem Redakteur Ludwig Weitl ein paar Fragen zu beantworten. Das ganze Interview in voller Länge könnt ihr hier hören:

Unter dem Motto “Happy Birthday!” erscheint am 12.06.2026 zusätzlich zur Tour auch ein neues Album der Jungs aus Germering. Die Setlist der Geburtstagsreise soll eine Mischung aus alten Songs und neuer Musik sein. Aber keine Sorge, die ganz großen Klassiker kommen nicht zu kurz!

Wir wünschen den Sportfreunden Stiller nochmals alles Gute zum Geburtstag und allen Gästen auf der Tour ganz viel Spaß!