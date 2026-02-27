ANDERS AUF EINEN BLICK (23/02 – 01/03)

/ Lea Steglich / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Nicht nur das Wochenende bannt sich an, sondern auch der Frühling. Blickt man aus dem Fenster, lächelt einen die Sonne an. Also perfektes Wetter für einen Spaziergang an der frischen Luft. Flenzt euch auf eine Bank im Park und statt auf Insta und Co. zu scrollen, haben wir für euch unseren Newsletter:

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

In großen Unis wie der LMU oder der TUM, ist es häufig schwieriger Freundschaften zu schließen. Trotz zahlreicher Angebote lassen sich oberflächliche Kontakte oft nicht halten und verlaufen sich schnell wieder. Oft sind Rückzug und Einsamkeit die Folge. Doch wo kann man in München Kontakte knüpfen? Wir haben für euch die besten Orte herausgesucht.

WIE LIEST MAN FACHLITERATUR RICHTIG?

Vorlesungsfreie Zeit! Das bedeutet: Endlich Pause, mehr Freizeit für Freund:innen oder für Reisen… oder für die Vorbereitung auf eine Klausur. Viele müssen auch eine Hausarbeit schreiben. Um eine gute Note zu kriegen, soll man viele wissenschaftliche Texte lesen (und bei Seminararbeiten ist es sogar notwendig!). Aber wie lese ich sie richtig? Wir haben ein paar Techniken und Tipps!

WENIGER ZEIT MIT SOCIAL MEDIA! TRAUM, ABER WIE?

Soziale Medien sind ein Teil von unseren Leben. Und bei einigen so ein Großer, dass sie fünf oder mehr Stunden am Tag mit Scrollen verbringen. Die “Social-Media-Sucht” ist für manche eine richtige Katastrophe. Man will sie bekämpfen, hat schon Vieles ausprobiert… und es hilft aber nichts! Was kann man noch tun? Hier findet ihr ein paar Tipps, die ihr noch versuchen könnt!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Seit ihrem großen Hit aus 2023 “My Love Mine All Mine” hat Mitski keine neue Musik mehr veröffentlicht. Das ändert sich heute: Ihr achtes Album “Nothing´s about to happen to me” traf um Mitternacht das Internet wie ein Stein aufs stille Wasser und sorgt ordentlich für Wellen. In den 11 Tracks stellt sich Mitski mit neugefundener Klarheit vor Einsamkeit, Selbstzweifel und Herzschmerz. Begleitet wird ihre Selbstfindung von einem Live-Orchester, das die emotionale Wucht der Songs dann nochmal verstärkt. Von einem abwesenden Partner bis hin zu Streunerkatzen vor dem Fenster. Alles im Album passiert im Eigenheim des durchdrehenden Erzählers, dazu gehören auch Situationen, die wir alle gut kennen. Überzeug euch selbst:

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Schwingt euer Tanzbein im Bellevue Wohnzimmer

Lust, bei einem locker flockigen Tanzabend einfach den Stress der Woche weg zu tanzen? Dann schaut doch einfach ab 19:30 Uhr im Bellevue di Monaco vorbei. Tanzerfahrung ist nicht notwendig, einfach vorbeikommen, allein oder gerne mit deinen Freund:innen, um Standardtänzen mit Fokus auf Partnertänze zu lernen.

🎟️ Der Eintritt ist frei

Samstag: Guy-El invites mit Chacha Angela

Ein Konzert mal anders: Das Format Guy-El Invites setzt auf das gemeinsame Erleben und Hören von Musik oder in ihren Worten “ein Ort, an dem Musik zu einem lebendigen Dialog wird”. Diesmal dabei ist Chacha Angela, der kongolesischen Traditionen mit Jazz, Pop und Gospel verbindet. Um 20:00 Uhr geht’s los im Bellevue di Monaco.

🎟️ Der Eintritt ist frei

Sonntag: Spielspaß beim Obergiesinger Spieletreff

Spieleliebhaber:innen, spitzt die Ohren und schnappt euch eure Lieblingsspiele! Denn was ist besser als eine Partie Mensch ärgere dich nicht, UNO oder Wizzard in den eigenen Vierwänden? Ganz genau in guter Gesellschaft beim Spieletreff am Sonntag ab 14:00 Uhr im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof.

🎟️ Der Eintritt ist frei

UND SONST…

…verabschiede ich mich von euch. Laptop zu, Bildschirm aus und genießt die freie Zeit. Habt ein gigantisch megatolles Wochenende!!

GaLieGrü eure Lea 🙂