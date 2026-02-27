Wo lerne ich außerhalb des Studiums neue Leute kennen? 

/ emmaw

In großen Unis wie der LMU oder der TUM, ist es häufig schwieriger Freundschaften zu schließen. Trotz zahlreicher Angebote lassen sich oberflächliche Kontakte oft nicht halten und verlaufen sich schnell wieder. Oft sind Rückzug und Einsamkeit die Folge. Doch wo kann man in München Kontakte knüpfen? Wir haben für euch die besten Orte herausgesucht:

Socialhood Munich

Egal, ob Sport, Kultur oder einfach nur neue Leute kennenlernen. Bei der Socialhood Munich ist für jeden etwas dabei. Die Gründer Tobias und Gerrit wollten aufgrund des fehlenden Angebots in München einen Raum für Friendship-Community schaffen. Um von den zahlreichen Angeboten Gebrauch zu machen, müsst ihr euch auf der Website registrieren und könnt an mehr als zehn Events pro Monat teilnehmen.

Studivents

Wer mehr Lust auf Party hat, kann mit Studivents in Münchner Clubs wie dem Filmcasino, P1, oder Sweet feiern gehen. Als Teil der Socialhood Munich planen sie unter anderem die bekannten ERSTI.PARTYs und MUNICHMASKED. Für Leute, die eher auf Raves stehen, findet im Backstage die MUNICH RAVE FACTORY statt.

Kino & Cake

Für Filminteressierte gibt es in München einen ganz besonderen Club: Bei Kino & Cake verbinden sich zwei Hobbys mit sozialer Interaktion. Erst den Film anschauen, danach Kuchen essen und gemeinsam diskutieren. Jeden Monat wird über Instagram und WhatsApp über die Filmauswahl abgestimmt und sich dann im Kino getroffen

Paluni

Exklusiv für Studenten ist die Community-Plattform Paluni. Mit eurer Uni-E-Mail von der TUM, LMU oder HM könnt ihr an zahlreichen Events teilnehmen. Außerdem könnt ihr nach eurer Registrierung auch selbst Treffen planen. Da sich auf Paluni ausschließlich Studis befinden, eignet sich die Seite auch ideal für Study-Sessions.

Nebenan.de

Wer die Menschen innerhalb seines Wohnblocks näher kennenlernen möchte, kann sich auf nebenan.de registrieren. Dafür müsst ihr euren Namen und eure Adresse angeben und schon könnt ihr euch mit anderen aus eurer Nachbarschaft connecten. Neben der wertvollen Nachbarschaftshilfe könnt ihr auch an Veranstaltungen in eurer Umgebung teilnehmen oder kleinere Artikel ver- und oder ankaufen.

Glockenbachwerkstatt

Die Glockenbachwerkstatt bietet als ältestes Bürgerhaus Münchens zahlreiche Veranstaltungen und ein vielfältiges Programm für alle. Fester Bestandteil sind zum Beispiel die Werkstätten oder der Stadtteiltreff zum Kennenlernen neuer Leute. Egal ob offenes Schafkopfen oder Indie-Folk Konzerte. Hier ist für jeden etwas dabei!

Kulturzentrum Luise

Die Luise steht für Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt und Sendling. Sie vereint die drei Stadtteile in einem Ort der Begegnung. Sie wird von der Glockenbachwerkstatt und dem Kulturreferat getragen und soll eine Plattform und Raum für die verschiedensten Themen bieten. Von Kulturprogramm über Workshops bis hin zu offenen Gesprächsformaten ist ein breites Repertoire geboten, das für alle Gesellschaftsgruppen zugänglich sein soll.

Bei diesen 7 Tipps ist wirklich für jeden etwas dabei, der Lust hat in München neue Leute kennenzulernen. Entscheidend ist, dass ihr offen und aufgeschlossen seid und auf Menschen zugeht. Vielleicht erschließt sich daraus eine wertvolle Freundschaft!