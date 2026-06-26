ANDERS AUF EINEN BLICK (22/06 – 28/06)

/ Isabella Schessner / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallo ihr Lieben! München ist heiß – und wegen der Hitzewelle wurden auch schon Events abgesagt. Trotzdem ist viel passiert und außerdem warten am Wochenende noch coole Events auf euch, die ihr nicht verpassen dürft! Hier die Zusammenfassung:

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Beim Southside Festival 2026 war die Newcomer Band Florence Road als ganz besonderer Act am Start. Dank ihren gefühlvollen Songs wie „Miss“ und „Hand Me Downs“ genießt die Band bei Alternative-Rock-Fans einen immer stärkeren Ruf und wachsende Beliebtheit. Vor ihrer Show beim Southside waren alle vier Bandmitglieder bei uns im Interview.

Back im Backstage – Only The Poets im Interview

Am 20. April 2026 hat die britische Band Only The Poets bereits zum dritten Mal in München gespielt. Dieses Mal für eine ganz besondere Gelegenheit: Ende Januar ist endlich ihr Debütalbum “And I’d Do It Again” erschienen. Vor dem Konzert hatten unsere Redakteurinnen Eda-Estelle und Zala außerdem die Gelegenheit, Sänger Tommy Longhurst backstage im Backstage Werk zu interviewen.

EINE NEUE ART VON SUPERHELDIN – “Supergirl” von Craig Gillespie

In James Gunns “Superman (2025) trat sie gegen Ende in einer kurzen Cameo auf – jetzt bekommt Milly Alcocks Supergirl ihren eigenen Film. “Supergirl” (2026) von Craig Gillespie ist actionreich, bewegend und erfrischend – und tappt dennoch manchmal in die Klischee-Falle. Ab 25.06.2026 in den deutschen Kinos.

Unser Album der Woche

Von Seoul auf die größten Bühnen der Welt: Unser Album der Woche stammt von Ateez! Die achtköpfige Kpop Boygroup macht bereits seit 2018 Musik und hat schon über 20 Alben veröffentlicht. Ateez steht für komplexe, energiegeladene Choreografien, thematisch einzigartige Musikvideos und Songs, die im Ohr bleiben. Denn ihr Sound verbindet EDM, Trap, Hip-Hop und Rock. 2024 hat die Band Musikgeschichte geschrieben: sie waren die erste männlichen Kpop Gruppe beim Coachella-Festival. Mit ihrer neuen EP “Golden Hour Part 5” schlagen Ateez erneut eine andere musikalische Richtung ein. Im neuen Part treffen Pop und Trap auf lateinamerikanische Einflüsse, mit Lyrics in Koreanisch, Englisch und Spanisch. Die Lead-Single “BAD” wird von einem aufwendig produzierten Musikvideo begleitet. Highlight dabei: Die Schauspielerin Chase Infiniti spielt mit, die zuletzt im Oscar prämierten Film “One Battle after Another” zu sehen war. Sie ist selbst auch schon lange ein Fan der Gruppe, ein sogenannter Atiny. Der Song dreht sich um eine Obsession mit einer Frau, die man einfach nicht vergessen kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: CSD 2026

Im Rahmen des CSD findet von 17:00 Uhr bis 23:45 Uhr ein vielfältiges Bühnenprogramm auf dem Odeonsplatz statt. Freut euch auf den Mainact Conchita Wurst! Dazu gibt es Live-Podcast, Drag Shows und Musik. Das Line-Up ist dabei mindestens so bunt und divers wie die Community selbst und damit alle dabei sein können, ist der Eintritt frei.

Samstag: Container Collective

Beim Container Collective Festival aus der Anotherday Festival Reihe wird zu Techno, House und Tech-House zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr gefeiert. Die Räumlichkeiten des Container Collectives bieten auf über 1.000 qm Platz für 3 Stages mit Festival-Feeling pur! Der Eintritt kostet 15 Euro – Vorbeischauen lohnt sich.

Sonntag: MASH im Olympiapark

Bei MASH im Olympiapark treffen internationale Top-Athlet:innen in den Disziplinen Wakeboard, Skateboard, BMX, Mountainbike und Streetdance aufeinander und beweisen ihr Können in spannenden Contests. Ab 14:00 Uhr sorgen Foodtrucks, Workshops und Chill-out-Areas dafür, das MASH zu einem Ort des Mitfieberns und Zusammenkommens zu machen.

UND SONST…

Habt ein wunderschönes Wochenende. Ja, es ist heiß – und ja, das macht auch müde. Aber nutzt das Wochenende gerne noch aus, denn nächste Woche wird es wieder regnen.

Alles Liebe,

Izzy