Hand Me Downs im Southside – Interview mit Florence Road

/ Andre Anthony Foster / BILD: Celia Croft

Beim Southside Festival 2026 war Newcomer Band Florence Road als ganz besondere Act dabei. Dank ihren gefühlvollen Songs wie „Miss“ und „Hand Me Downs“ genießen sie bei Alternative-Rock-Fans einen immer stärkeren Ruf und wachsende Beliebtheit. Vor ihrer Show beim Southside waren sie alle zu viert bei uns im Interview.



Interview mit Florence Road auf Englisch

Seit 2022 erobert Florence Road die Musikwelt im Sturm – mit zwei großartigen EPs und mehr als einer Handvoll zukünftiger Klassiker. Die Band, die als Coverband begann, fand während der Schulzeit zusammen und ließ sich von einer Straße in ihrer Heimatstadt Bray im irischen County Wicklow inspirieren.

Noch während ihrer Schulzeit wurden sie durch zahlreiche Coverversionen von Songs beliebter Künstler:innen, wie Paramore und Billie Eilish, im Internet bekannt. Schließlich erregten sie die Aufmerksamkeit von Warner Records und weckten mit Titeln wie „Heavy“ noch mehr Interesse bei den Hörer:innen. Bald darauf traten sie bereits als Vorgruppe für große Acts wie Wolf Alice und Olivia Rodrigo auf.

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Im Jahr 2025 veröffentlichten sie ihre erste EP „Fall Back“, eine Sammlung von sechs atemberaubenden Titeln, die sich mit sehr persönlichen Themen befassen, die die Schulabsolventinnen beim Eintritt in ein neues Lebensabschnitt beschäftigt haben. Mit Themen wie Trennungen, Ängsten und zwischenmenschlichen Konflikten verbinden Songs wie „Figure It Out“ und „Hand Me Downs“ authentische, nachvollziehbare Texte mit harten Riffs und kraftvollem Gesang.

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Im Gegensatz zu „Fall Back“ bietet ihre zweite EP mit dem passenden Titel „Spring Forward“ vier Titel, in denen die Band die Veränderungen in ihrem neuen Leben akzeptiert und auch über ihre persönlichen Liebesbeziehungen spricht. Zu den besonders herzzerreißenden und mitreißenden Momenten gehören „Miss“ und „Rabbits can swim“.