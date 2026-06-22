Back im Backstage – Only The Poets im Interview 

/ Zala Anžin und Eda Estelle

Am 20. April 2026 hat die britische Band Only The Poets bereits zum dritten Mal in München gespielt. Dieses Mal für eine ganz besondere Gelegenheit: Ende Januar ist endlich ihr Debütalbum “And I’d Do It Again” erschienen. Vor dem Konzert hatten unsere Redakteurinnen Eda-Estelle und Zala außerdem die Gelegenheit, Sänger Tommy Longhurst backstage im Backstage Werk zu interviewen.

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Die Band aus Reading ist schon eine ganze Weile aktiv. Seit 2017 machen die vier gemeinsam Musik. Seitdem veröffentlichen Only The Poets regelmäßig neue Songs und Projekte wie “Our Time” oder “One More Night”. Ende Januar 2026 folgte schließlich der bisher wohl größte Meilenstein: ihr erstes Full-Length Projekt “And I’d Do It Again”.

Im Interview erzählt uns Tommy, wie stolz die Band auf das Album ist. Verständlich, schließlich hat die Band lange darauf hingearbeitet. Und genau das hört man dem Projekt auch an: Zwischen Indie-Pop und Indie-Rock, emotionalen Texten und Geschichten über Beziehungen, Veränderungen und sogar einer kleinen Liebeserklärung an das japanische Getränk Saké zeigt das Album viele verschiedene Seiten der Band. Genau diese Mischung macht das Album besonders nahbar.

Bild: Anna Arndt

“Our Little Band”

Auch München scheint für die Band mittlerweile ein besonderer Ort geworden zu sein. Bereits zum dritten Mal standen Only The Poets hier auf der Bühne und Tommy erzählt uns, dass sie immer gerne zurückkommen. Dass die Fans das ähnlich sehen, wurde schon lange vor Konzertbeginn deutlich. Manche standen bereits am Abend davor vor der Halle an, nur um später einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern.

Dabei ist die Band genau für ihre Community und die enge Bindung, die sie zu ihr haben bekannt. Erst letztes Jahr haben sie ein Konzert in der O2 Academy Brixton organisiert, bei dem alle Tickets gerade einmal ein Pfund gekostet haben, um Live-Musik zugänglicher machen. Gleichzeitig beziehen sie Fans immer wieder aktiv in Projekte mit ein. Beispielsweise durch Wettbewerbe, bei denen Menschen aus der Community als Fotograf:innen Teil des kreativen Prozesses werden können. Damit wollen sie bewusst auch Nicht-Profis die Möglichkeit geben, erste Erfahrungen in der Musikindustrie zu sammeln.

Trotz ihres immer größeren Erfolgs wird die Band von Fans weiterhin liebevoll als “our little band” bezeichnet. Vielleicht gerade, weil sie sich diese Nähe bis heute bewahrt haben.

Bild: Eda-Estelle Bild: Eda-Estelle

Alte Songs, neue Songs und ganz viel Atmosphäre

Als die Band letztes Jahr in München aufgetreten ist, hat Tommy auf korrekte bayerische Art sogar Lederhosen getragen. Dieses Jahr blieb das zwar aus, aber an der Stimmung hat das aber definitiv nichts geändert. Zwischen alten Lieblingssongs und neuen Liedern vom Debütalbum war vom ersten Moment an spürbar, wie viel Freude die Band gerade an diesem Kapitel ihrer Karriere hat.

Und auch wenn die Shows mit jedem Auftritt größer wirken als die davor, merkt man trotzdem, dass man hier einer Band zusieht, die einfach genau das macht, was sie liebt.