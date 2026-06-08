Highschool-Vibes und Familien-Fest: Die Cowboys im Dantestadion

/ Ludwig Weitl / Bild: Ludwig Weitl

Die Munich Cowboys treffen in Week 5 der German Football League 2026 auf die Allgäu Comets. Die Gastgeber gewinnen am Ende deutlich mit 53:13. Auch abseits des Platzes wird schon vor dem Kick-Off gefeiert und auf seltene Krankheiten aufmerksam gemacht.

Nach einer Woche schlechtem Wetter schien diesen Samstag endlich wieder die Sonne. Dementsprechend glücklich und gelöst wirkte die Stimmung auf dem Vorplatz vom Dantestadion. Am Getränkestand war einiges los, der Duft von Pulled Pork wehte aus dem Grill-Wagen herüber und die Hüpfburg war das Highlight bei den Kids. Insgesamt hatten viele Familien heute den Weg ins Stadion in Nymphenburg gefunden. Der Spirit „Football is family!“ lag deutlich in der Luft und die Atmosphäre stand der bei Highschool-Football-Spielen in den USA in nichts nach.

Klare Ausgangslage vor Spielbeginn

Die sportlichen Vorzeichen vor dem Spiel der Munich Cowboys gegen die Allgäu Comets standen auf Sieg. Nach einer Auftaktniederlage in Week 1 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns ist die Mannschaft von Head Coach Christos Lambropoulos immer besser in Schwung gekommen und konnte ihren Record auf 2:1 aufbessern.

Die Allgäu Comets hingegen waren mit zwei Niederlagen denkbar schlecht in die Saison gestartet. Zudem bereitet vor allem die Defense den Allgäuern Sorgen. 123 Punkte hat man in zwei Spielen bereits zugelassen.

Und diese Vorzeichen sollten sich im Laufe des Spiels bewahrheiten. Die Comets mit dem ersten Drive der Partie, die Defense der Cowboys stand aber stabil und zwang die Offense um Quarterback Brad Jones mit nichts Zählbarem vom Feld. Die Cowboys legten in ihrem ersten Drive dann aber direkt los wie die Feuerwehr. 3 Würfe – TOUCHDOWN Munich Cowboys! 7:0 nach Quarter 1. Die Defense der Allgäu Comets hatte der starken Offense der Cowboys nichts entgegenzusetzen und wirkte zeitweise überfordert. Auf der anderen Seite leistete sich der Angriff der Allgäuer zu viele Fehler im Aufbauspiel. Somit ging es folgerichtig mit 21:0 in die Kabinen zum Pausentee.

Ein Spieltag für den guten Zweck

In der Halbzeitpause machte dann eine gemeinnützige Initiative auf sich aufmerksam. Denn das Spiel gegen die Allgäu Comets stand unter dem Motto colourUp4RARE. Die Initiative will für seltene Krankheiten sensibilisieren. Etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland sind an seltenen Krankheiten erkrankt. Die Dunkelziffer dürfte auch weit darüber liegen, denn durch ihre Seltenheit werden viele der Erkrankungen zunächst gar nicht erkannt oder falsch diagnostiziert. Im Schnitt dauert es so fast 5 Jahre, um eine Diagnose zu erhalten. Um diese Krankheiten sichtbarer zu machen, wurden die Zuschauenden gebeten, ein Zebra bunt anzumalen. Auch diese Aktion wurde zu einem vollen Erfolg und das Zebra zu Ende des Spiels richtig schön bunt.

Klare Angelegenheit auch in der zweiten Hälfte

Zu Beginn des dritten Drittels gestaltete sich das Spiel dann etwas offener. Beide Teams konnten in ihren jeweiligen Opening-Drives einen Touchdown erzielen. Da der Extrapunkt auf Seiten der Comets allerdings vorbei ging, stand nach elf Minuten im 3. Viertel eine 31:6 Führung für die Cowboys auf der Anzeigentafel. Danach kehrte das Spiel aber wieder in die gewohnten Muster zurück. So ging mit Ablauf der Spielzeit ein ungefährdeter und verdienter 53:13 Sieg für die Munich Cowboys in die Bücher ein.

Dementsprechend konsterniert wirkte Gäste-Coach Mark Priegnitz auf der Pressekonferenz nach dem Spiel:

„I can honestly say, hardly anything worked out. We didn’t tackle well, we didn’t hit well and we didn’t block very well.“

Die kommenden Wochen

Für die Gäste geht es nun vor allem darum, am kommenden Wochenende im ersten Heimspiel der Saison die Defense zu stabilisieren und den ersten Sieg der Saison einzufahren. Nur so kann man dem Tabellenkeller noch entkommen.

Die Cowboys stehen nach diesem Sieg jetzt mit einer 3:1 Bilanz solide auf Platz 3. Für sie geht es am kommenden Samstag zu den Schwäbisch Hall Unicorns. Das Team, das den Cowboys ihre bisher einzige Niederlage zugefügt hat. Es bleibt also spannend, ob die Munich Cowboys ihre Siegesserie von 3 Spielen in Folge fortsetzen können oder ob der Tabellenführer Schwäbisch Hall aktuell doch noch eine Nummer zu groß ist.