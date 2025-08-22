Anders auf einen Blick (18/08 – 24/08)

/ Veronika Fischer / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Newsletter von mir! Wir begeben uns auf die Gamescom nach Köln und fahren zusammen Kettenkarussel, also hoffentlich seid ihr schwindelfrei. Außerdem lernen wir coole neue Künstler kennen und planen unser Wochenende voll – das alles erwartet euch im M94.5-Newsletter! Big Slay!

Alles was uns diese Woche bewegt hat

Was hat sechs Daumen und war auf der Gamescom in Köln? Das waren Ben, Florim und David. Die Gamescom ist die größte Spielemesse Europas und die drei waren für euch vor Ort bei der Opening Night – im Twitch-Stream und mit Liveticker.

Hoch hinaus mit Josef Rudolf Kalb

Karussell fahren ist nur was für Kinder?! Da habt ihr wohl den Schuss nicht gehört. Ein Schausteller erzählt von seinem Beruf und der Geschichte seines Kettenkarussells auf der Auer Dult.

YBBS im Interview

Nicht YMCA, sondern YBBS! Ursprünge in der Kunst- und Modeszene, dann entdeckt er sein musikalisches Talent. Wenn ihr wissen wollt, wie es dazu kam und wie einer seiner Songs auf TikTok viral ging, gönnt euch!

Unser Album der Woche

Nach einem langen Tag einfach abschalten und eine Umarmung von einem geliebten Menschen bekommen – so fühlt sich die neue EP Lisboa von Oscar Anton an. Die EP des französischen Indie-Künstlers zeichnet sich durch intime Lyrics aus, die unter die Haut gehen. Sie besteht aus vier Songs, die meisten hüllen uns in eine traumhafte Welt ein. Der Song Activist weckt uns durch seine ansteckende Energie auf. Oscar Anton schreckt nicht davor zurück, uns seine emotionale Seite zu zeigen: In seinem Song Monde Nouveau spricht er über Unsicherheiten und über die Suche nach Zugehörigkeit. Er träumt von einer neuen Welt – davon, gemeinsam mit einer Partnerin das Alte hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen. Damit trifft Oscar Anton den Nerv der jungen Generation und verzaubert uns mit seinem sanften Französisch und minimalistischem Bedroom-Pop. Hört rein in Monde Nouveau von Oscar Anton!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Theatron-Musik-Sommer

Gratis Konzerte genießen, im Amphitheater am Olymiasee den Abend ausklingen oder erst richtig anfangen lassen. Falls ihr noch keine Idee für euer anstehendes Date habt, voll gern geschehen! Diesen Freitag mit den Acts Her Tree, Malummí und Dolphin Love.

Samstag: Mikadu – Das Newcomer:innen Festival in München

Mikadu bietet eine Bühne für aufstrebende Künstler:innen und Bands. Neben Live-Musik erwarten euch Snacks und Getränke, Kunst und einen Tattoo-Stand! Die Veranstaltung startet um 15:30 im Zirka in der Dachauer Straße. Ein Tagesticket kostet 5€, ein Abendticket ab 18:30 3€.

Sonntag: Whiskey Tasting und Sundowner Event

Ihr wollt wissen, ob euch Whiskey schmeckt? Die Bruichladdich Destillerie veranstaltet ein free Tasting für euch von 13 bis 17 Uhr am Eisbachkiosk, und dann geht’s noch ab in die Goldene Bar zum anschließenden Sundowner von 16 bis 20 Uhr!

Und sonst?

Hoch die Hände Wochenende! Zumindest beim Newsletter ist jetzt Schicht im Schacht, viel Spaß beim Chillaxen und was sonst noch so geht. Bussi Baba!

Eure Vroni🕺