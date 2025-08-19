Gamescom Opening Night 2025 – wir sind dabei!

/ Benjamin Müller,Florim Seciri und David Lyon

Wie jedes Jahr strömen Tausende nach Köln zur größten Spielemesse Europas: der Gamescom. Traditionell ist die Opening Night der Startschuss – und auch wir sind dabei. Während David und Florim auf unserem Twitchkanal live auf die Ankündigungen und neuen Eindrücke reagieren, sitzt Ben direkt im Publikum und tickert für euch.

David und Florim sitzen auch in Köln und reagieren live auf den Online-Stream der Gamescom Opening Night. Ab 19:30 direkt auf Twitch. In gemütlicher Sofa-Atmosphäre…ach, egal, klickt einfach selber drauf! Tipp: auf Twitch folgen lohnt sich, wir werden auch von der Gamescom live Bericht erstatten.

https://www.twitch.tv/m945muenchen

Gleichzeitig sitzt Ben direkt in der Menge und kann euch so – noch schneller als der Livestream – mit Infos zu Ankündigungen erreichen. Was auch immer auf der Opening Night passiert, hier lest ihr es zuerst.