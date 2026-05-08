ANDERS AUF EINEN BLICK (03/05 – 10/05)

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Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Endlich ist es wieder Freitag und heute war auch wieder ein sehr erfolgreicher Tag in der Redaktion. Die ganze Woche über wurde fleißig gearbeitet und falls ihr das ein oder andere verpasst habt, bleibt dran…

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Am 16.04.2026 hat das Konzert vom australischen Musik-Projekt Tame Impala in der Olympiahalle stattgefunden. Neben der hervorragenden Licht-Show und Musik-Experimenten haben sie dafür gesorgt, mit ihrer Community auch zu interagieren.

Roundnet im Englischen Garten und Integration durch Sport

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Mae govannen! Von Elben, Krähen und Riesenschlagen

Kortex – das Wissensmagazin berichtet immer sonntags über aktuelle Forschung und brandheiße Themen aus der Wissenschaft. Das geht runter in einem Schluck, prickelnd und frisch – daher: Wissen auf Ex!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Der Rapper OG Keemo hat eine neue EP mit dem Namen Berserker+ gedroppt. Zusammen mit seinem Produzent Funkvater Frank verändert der Mannheimer Rapper schon länger die Deutschrapszene.

Die Beiden sind Straße und Kunst. Typischerweise werden da prägende Beats mit Rap-Passagen und unerwarteten Samples kombiniert. In dieser EP wird es jetzt sogar noch kreativer: Synthesizer Töne, experimentelle Klänge und tiefe 808s. Vier Lieder umfassen die EP. Sie gehen ineinander über und heißen Chaos, Hass, Auge und Blind. Es geht um Gier, Hass und Neid. Lyrics wie “Der Hass zwingt mich fast jeden Tag dazu, die Flinte zu nehmen und der Neid macht mich blind in der Seele” hitten ganz besonders krass. Na, neugierig? Dann hört rein…

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Aperitivo & Live Musik: Feiern mit italienischem Flair

Habt ihr mal wieder Lust auf einen italienischen Absacker? Dafür braucht ihr gar nicht zum Gardasee rasen, kommt einfach zum Baci da Ischia. Euch erwartet Live-Musik und ein Aperitivo-Abend mit typischen Köstlichkeiten. Kommt dafür einfach zur that’s Amore Tagesbar München! “Baci da Ischia” startet um 18:30 Uhr und dauert bis 21:45 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Samstag: Lange Nacht der Musik: Eine Stadt – Eine Nacht – 400 Konzerte

Lust auf gute Musik? Dann ist die Lange Nacht der Musik perfekt für euch. Zum 25-jährigen Jubiläum gibt es über 400 Konzerte aus allen Genres, in den unterschiedlichsten Locations. Ein Highlight ist die Ois-is-Blues-Tram der MVG. Los gehts um 20:00 Uhr. Der Eintritt kostet 20€.

Festland Comedy: Bauchmuskeln vom Lachen

Egal ob allein oder mit Freund:innen, kommt und genießt die Zeit. Beim Festland Comedy könnt ihr mit guter Laune das Wochenende ausklingen lassen. Vor und nach der Show könnt ihr das gesamte Gelände erkunden und euch Drinks, Pizza oder afrikanisches Essen holen. Das alles findet ihr in der Alte Utting von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Der Eintritt kostet 5€ bis 8€.

UND SONST…

Wir hoffen, dass ihr euer Wochenende genießt und freuen uns schon ganz doll auf die nächste Woche. Bis bald und ein schönes Wochenende!

GaLieGrü Agnese