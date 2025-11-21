ANDERS AUF EINEN BLICK (17/11 – 23/11)

/ Lea Steglich / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Zicke, zacke, zicke, zacke – wie ist die Stimmung? Fantastisch, denn die Woche neigt sich dem Ende zu und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann erblicke ich den ersten Schnee, wie scheeee! Bei den gemeldeten Minustemperaturen will man sich dann auch am liebsten in eine Decke kuscheln. Falls ihr noch eine Beschäftigung währenddessen braucht, dann kommt dieser Newsletter doch wie bestellt.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Im Interview mit Luis Kirchner und Lorenz Beckmann erzählt die Jungregisseurin Nora Marris von ihrem Film “Every Man in New York is named Andrew”, der die Tücken des Datings in der US-Metropole behandelt. Aus redaktionellen Gründen wurde diese Interview auf englisch geführt.

Spontanurlaub in Latium – Anno 117

Von den kühleren, britischen Tönen von Anno 1800 hin zu den warmen Inseln rund um Italien. Der neuste Ableger der Anno-Reihe, Anno 117: Pax Romana, will einiges anders machen. Dabei sollen aber trotzdem treue Fans der ersten Stunde nicht enttäuscht werden. Ob das wirklich so klappt, wollte ich mal genauer prüfen.

Kreuzbandrisse im Frauenfussball & DFB-Pokal Achtelfinale

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Unser Album der Woche

Als würde man eine Kiste mit dünnen, unbeschrifteten Schallplatten durchstöbern, von denen eine staubiger ist als die vorherige. Und dann findet man sie, eine knallorangene Platte. Sieht aus, als würde sie aus den 60er Jahren kommen. Aber das Aussehen täuscht. “Balloon Balloon Balloon” ist das dritte Album des Solo-Projekts von Kai Slater.

Unter seinem Künstlernamen “Sharp Pins” hat sich der 20-Jährige aus Chicago bereits einen Namen in der dortigen DIY Indie Rock Szene gemacht. Mit seinem neuen Album bleibt er zwar rockig, lässt sich aber deutlich von den 60er Jahren beeinflussen. Die Songs erinnern schon fast an Bands wie die Beatles.

Allgemein trägt sich durch das ganze Projekt ein Retrogefühl: Die Drums pochen, die Gitarre knistert. Als würde die Musik auf einer Jukebox in einem anderen Raum spielen und man wird fast schon magisch immer näher gezogen. Diese Magie wollen wir auch an euch weitergeben!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Tanzen für alle – DanceAbility

Schnappt euch eure Tanzschuhe (oder Socken) und ab auf die Tanzfläche in der Stadtbibliothek im Motorama! DanceAbility ist eine Tanzmethode, um seine eigene Bewegungssprache zu finden. Seid am besten 10 Minuten früher da, damit pünktlich um 18:00 Uhr das Tanzbein geschwungen werden kann. Der Eintritt ist frei!

Samstag: Speed-Dating mal anders

Du bist auf der Suche nach einem vierbeinigen Partner fürs Leben? Bei Bark Date kannst du Hunde aus dem Tierschutz kennenlernen, die ein neues Zuhause suchen. Von 11:00 bis 13:00 Uhr kannst du auf der Hundewiese im Hirschgarten die Fellnasen treffen. Vielleicht funkt es und es kommt zu einem zweiten Date!

Sonntag: Stille deinen Lesehunger

Auf der Münchner Büchermesse im Haus der Kunst ist für Literatur-Liebhaber:innen ausgesorgt. Von Romanen über Kochbücher bis zu Fachbüchern ist alles dabei, was das Herz von Leseratten höherschlagen lässt. Bis zum 07. Dezember stellen verschiedene Verlage von 08:00 bis 22:00 Uhr ihre Bücher kostenlos zur Schau.

UND SONST?

Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ich liebe den M94.5-Newsletter, das wissen alle ganz genau!

Ganz Liebe Grüße,

eure Lea 🧚‍♀️