Kreuzbandrisse im Frauenfußball & DFB-Pokal Achtelfinale

/ Marie-Noelle Svihla und Lea Steglich / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 17.11.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Kreuzbandrisse im Frauenfußball – erhöhtes Verletzungsrisiko bei Frauen?

– erhöhtes Verletzungsrisiko bei Frauen? Wassersportfestival München – Sport zum Eintauchen

– Sport zum Eintauchen DFB-Pokal Achtelfinale – die FC Bayern Frauen gewinnen gegen FC Ingolstadt

Moderation: Finn Weber

Redaktion: Lea Steglich, Marie-Noelle Svihla, Mark Bruselnitskiy

RvD: Lea Steglich

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.