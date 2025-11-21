DER BEWEGUNGSMELDER VOM 17.11.2025

Kreuzbandrisse im Frauenfußball & DFB-Pokal Achtelfinale

21. November 2025 / und / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Der Bewegungsmelder vom 17.11.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

  • Kreuzbandrisse im Frauenfußball – erhöhtes Verletzungsrisiko bei Frauen?
  • Wassersportfestival München – Sport zum Eintauchen
  • DFB-Pokal Achtelfinale – die FC Bayern Frauen gewinnen gegen FC Ingolstadt

Moderation: Finn Weber

Redaktion: Lea Steglich, Marie-Noelle Svihla, Mark Bruselnitskiy

RvD: Lea Steglich

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

#DFB-Pokal #FC Bayern Frauen #Kreuzbandriss #München #Wassersportfestival

Diese Themen könnten Dich auch interessieren:

MUSIK INTERVIEW

Gündalein über ihr Debütalbum

Der M94.5 Weekend-Newsletter

ANDERS AUF EINEN BLICK (17/11 – 23/11)