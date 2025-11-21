DER BEWEGUNGSMELDER VOM 17.11.2025
Kreuzbandrisse im Frauenfußball & DFB-Pokal Achtelfinale
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Kreuzbandrisse im Frauenfußball – erhöhtes Verletzungsrisiko bei Frauen?
- Wassersportfestival München – Sport zum Eintauchen
- DFB-Pokal Achtelfinale – die FC Bayern Frauen gewinnen gegen FC Ingolstadt
Moderation: Finn Weber
Redaktion: Lea Steglich, Marie-Noelle Svihla, Mark Bruselnitskiy
RvD: Lea Steglich
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.