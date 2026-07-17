ANDERS AUF EINEN BLICK (13/07 – 19/07) 

/ M94.5 Praktikant:innen / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Alles Gute zum Geburtstag! M94.5 ist 30 Jahre alt! Seit dem ersten Juli 1996 sind wir für euch auf Sendung. Anstatt jedoch ne Midlife-Crisis zu schieben wollen wir heute gemeinsam mit Euch feiern. Was diese Woche bei M94.5 noch so alles abging erfahrt ihr in diesem Newsletter. Lesen lohnt sich!

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Eine Newcomerin sorgt mit ihrem beschwingten und einfühlsamen Bedroom-Pop seit einiger Zeit für Aufsehen in der deutschen Musikszene. Den frischen Wind in diesem Genre bringt sie als Brise am 20. Juli direkt nach München! Das ist aber nicht alles

ÜBER DAS MONSTER IM MENSCHEN: “THE ODYSSEY” VON CHRISTOPHER NOLAN

Die so heißende antizipierte Verfilmung des griechischen Epos weist zwar eine schwindelerregende Menge an Stars auf – dennoch lenkt die All-Star Besetzung nicht von den komplexen Themen der Geschichte ab: “The Odyssey” befasst sich mit Schuld, der Natur des Menschen und einer seit langem fälligen Heimkehr. Eine Rezension.

KASKADEN

Zwischen dem Jetzt und dem Damals – irgendwo in den Zwanzigern. Zwischen Studienbeginn, dem Auszug von zu Hause und der Nostalgie an eine Zeit, die noch gar nicht so lange zurückliegt. An Freundschaften, die irgendwann einfach aufgehört haben, und an Menschen, die man seit dem Abiball nicht mehr gesehen hat. In diese Tiefe geht Louise K. Böhms Debütroman “Kaskaden”.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Heute ist das vierte Album der kolumbianisch-kanadischen Künstlerin Lido Pimienta erschienen. “Caribenya” spielt wie der Vorgänger “La Belleza” aus 2025 wieder mit verschiedenen sozialen Themen und Genregrenzen. Die Künstlerin vereint karibische und kolumbianische Musikstile sowie Dembow und Cumbia mit dem modernen Sound von Electro- und Indie-Pop. Auch Elementen aus der klassischen Musik finden sich wieder. Deshalb klingt “CARIBENYA” fremd und vertraut zugleich. In “Caribenya” knüpft die Künstlerin an Themen an, die sie allgemein in ihrer Musik behandelt: Identität, Migration, Dekolonisierung und die Rückgewinnung kultureller Räume spielen eine zentrale Rolle. Der Albumtitel setzt sich zusammen aus dem Wort “caribe”, also Karibik, und “Enya”. Einer irischen Sängerin, die für Lido Pimienta musikalisch inspirierend ist. In dem Song “Libélula” werden die Vocals begleitet von einem komplexen Rhythmus, was beim Hören insgesamt sehr leicht wirkt. Wer ein bisschen Leichtigkeit braucht sollte auf jeden Fall mal reinhören!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Open-Air-Kino am Olympiasee

Der Michael Jackson Film mit Disconight und Live-DJ nach dem Film! Heute Abend um 21:15 Uhr geht’s im Kino am Olympiasee los. Tickets gibt’s noch, aber nur online. Für 9,90 bis 17,90€, je nach Platz, könnt ihr Bequem auf Liegestühlen oder einfach auf einer Decke in der Wiese chillen. Mit richtig guten Snacks wird euer Freitagabend im Freiluftkino richtig gut!

Samstag: Sommernachtstraum München

Der perfekte Münchner Sommerabend! Wenn ihre Lust auf ganz viel Musik, Festival Vibes, Streetfood und gute Stimmung habt, könnt ihr euren Samstag ab 16:00 Uhr im Olympiapark verbringen. Sobald die Sonne untergeht, geht das Highlight des Sommernachttraums, die große Pyroshow über dem Olympiasee los! Tickets bekommt ihr ab 47,00€. Wenn ihr keine Tickets habt, könnt ihr euch das Feuerwerk auch von den umliegenden Hügeln anschauen.

Sonntag: Kocherlball am Chinesischen Turm

Frühstück und Tanzen unter freiem Himmel. Der Kocherlball geht schon um 6:00 Uhr los, und macht euren Sonntagmorgen ganz besonders. Mitten im englischen Garten, rund um den Chinesischen Turm wird in Tracht getanzt und gefeiert. Ganz traditionell bayerisch kann jeder mittanzen, egal ob geübt oder nicht! Eintritt ist frei.

UND SONST?

Das wars auch schon wieder mit dieser Woche bei uns! Wir machen hier jetzt auf jeden Fall mal richtig Partyyyy.

Hanna und Marian 😉