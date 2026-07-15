BERLINER BEDROOM POP – FIORA x TRAVO BALD IN MÜNCHEN

/ Andre Anthony Foster / BILD: Alexadra Layer

Eine Newcomerin sorgt mit ihrem beschwingten und einfühlsamen Bedroom-Pop seit einiger Zeit für Aufsehen in der deutschen Musikszene. Den frischen Wind in diesem Genre bringt sie als Brise am 20. Juli direkt nach München! Das ist aber nicht alles.

Fiora ist noch nicht ganz auf Tour – das soll erst nächstes Jahr passieren. Vorerst macht sie einen exklusiven Halt, um das Münchner Publikum zu begeistern, begleitet von Trova, mit dem sie als Duo auftreten wird. Ein einzigartiger Rahmen für die beiden, um ein exklusives musikalisches Erlebnis zu schaffen.

EIN ZAUBERHAFTES DUETT

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden musikalisch zusammenarbeiten; bereits zuvor haben sie bei ihrem gemeinsamen Song „alle bäche“ – einer sanften Ballade, die an einen Song von Phoebe Bridgers erinnert – im Studio zusammengearbeitet.

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Fiora hat einen unverwechselbaren, schwungvollen Stil entwickelt, der verschiedene Elemente aus den Genres Indie und Bedroom Pop vereint und so einen frischen und authentischen Sound schafft. Seit 2024 hat sie zwei EPs und eine wunderbare Auswahl verschiedener Singles veröffentlicht.

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Trova hingegen, der sich vom Folk-Pop inspirieren lässt, verleiht seinem Sound seit 2023 eine sanfte und ätherische Note. Dies bildet eine perfekte Ergänzung zu Fioras oft exzentrischem Flow.

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Beide verstehen es jedoch, bei ihren Zuhörer:innen genau dort Emotionen zu wecken, wo es darauf ankommt, indem sie sanfte und warmherzige Texte über nostalgische Geschichten, persönliche Probleme und übergeordnete gesellschaftliche Themen einfließen lassen. Ganz gleich, um welches Thema es geht – sie verstehen es, es auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.

EIN EXKLUSIVES EVENT FÜR MÜNCHENER:INNEN

Ein einzigartiges Duo für Indie- und Folk-Pop-Fans, präsentiert von M94.5. Fior x Trova treten am 20. Juli um 19:30 Uhr im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung im Trafo auf. Tickets gibt es direkt an der Abendkasse.

Dieses Konzert wird von SONOR ermöglicht. SONOR ist ein Live-Format, das sich aufstrebenden lokalen und nationalen Künstler*innen widmet und Konzerterlebnisse in einem intimen Setting schafft. Die Künstler*innen befinden sich in der Mitte des Raumes, das Publikum um sie herum. Dieses besondere Setting ermöglicht ein unmittelbares, nahes Konzerterlebnis und schafft eine einzigartige Verbindung zwischen Publikum und Künstler*innen.

Weitere Infos findet ihr auf die Website von Kultur im Trafo.