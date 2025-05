Anders auf einen Blick (05/05 – 11/05)

/ Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Na, ihr Freitagsmäuse?🐭 Wie finden wir’s, dass das Wetter passend zum Wochenende ENDLICH wieder bisschen Sonne zeigt? Gut, oder?! Wir sagen: Laptop weg und ab nach draußen mit euch! Davor verraten wir euch aber noch, was ihr in München – der allergrößten Stadt Deutschlands nach Berlin und Hamburg – so erleben könnt! Gratis dazu bekommt ihr hier wie immer spannende Artikel, Podcast-Empfehlungen und unser Album der Woche (Spoiler: es geht um Pferde)!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

In einer warmen Sommernacht Sternenbilder am Himmel suchen, den Blick in den rosa-roten Farben eines Sonnenuntergangs verlieren: So fühlen sich die Songs der Band Nick & June an. Im Februar erschienen ihre neuen Singles “Dark Dark Bright” und “New Year’s Face”. Seit März sind sie auf ihrer größten Tour in Deutschland unterwegs. Bisher ist die Band noch recht unentdeckt, daher haben Helene Karadag und Veronika Wagner mit Nick ein Interview geführt und mehr über musikalisches Sein gesprochen.

Unterschätztes Risiko: Interpersonelle Gewalt im Jugendfußball

Eine Recherche des Recherchenetzwerks Correctiv und von 11FREUNDE zeigt, dass ein Münchner Spielerberater jahrelang seine Machtposition dazu genutzt hat, sexuelle Handlungen an minderjährigen Fußballern vorzunehmen. Fälle wie diese werden immer häufig öffentlich, doch: Studien zu interpersoneller Gewalt im Sport zeigen nur die Spitze des Eisbergs. In einer Kooperation von CORRECTIV.Lokal, 11FREUNDE und M94.5 zeigen wir: Verbände und Vereine hingegen tun sich schwer, effektive Schutzkonzepte zu etablieren. Immerhin: ein Amateurverein aus München geht mit gutem Beispiel voran.

Das Klugscheißer-Frühstück

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked! Hier könnt ihr die neueste Folge hören:

UNSER ALBUM DER WOCHE

Sie gelten als die Definition von Indie: Men I Trust. Die kanadische Band ist nach einer langen Auszeit zurück. Und das nicht nur mit einem Album, sondern gleich mit zwei. Equus Asinus und Equus Caballus – Latein für Esel und Pferd. Die beiden Alben ergänzen sich zu einem großen Gesamtkunstwerk. Dank Akustik-Gitarren, Retro-Synths und sanften Bass-Lines fühlt sich das Comeback der Band an, wie ein warmer Sommernachmittag. In ihrem Song “Come back down” thematisieren sie das Gefühl des Verlorenseins und den Wunsch nach Klarheit. Der Song soll den Hörer:innen die Möglichkeit geben, einen Moment durchzuatmen. Perfekt also für einen ruhigen Abend oder euren nächsten Spaziergang. Einfach zurücklehnen und genießen.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Das Feuerwerk auf der Theresienwiese ansehen

Die Schausteller:innen des Frühlingsfests bedanken sich ab 22:00 Uhr bei den Besucher:innen mit einem Musikfeuerwerk auf der Theresienwiese. Der Eintritt ist frei!

Samstag: Konzert-Marathon bei der Langen Nacht der Musik

Über 400 Konzerte an mehr als 80 Locations in der ganzen Stadt: Bei der Langen Nacht der Musik am Samstag könnt ihr ab 20:00 Uhr Chormusik im Müllerschen Volksbad erleben, Musik von Klassik bis Techno im HP8 entdecken, bei der Silent Disco vor dem Kulturkraftwerk tanzen und vieles mehr!

Sonntag: Beim Europa*Rad die Aussicht über München genießen

Im Rahmen des Europa-Mai könnt ihr am Sonntag ab 13:30 Uhr kostenlos mit dem Riesenrad Umadum im Werksviertel-Mitte fahren, euch mit Politiker:innen über Europa austauschen und Live-Musik genießen.

UND SONST?

Sonst könnt ihr die Sonne genießen, das ist auch kostenlos! Außer, ihr wollt euch ein kühles Getränk dazu gönnen. Das kostet dann natürlich ein bisschen. Aber diese Entscheidung müsst ihr selbst treffen, wir sind immerhin ein Radiosender und kein Orakel.

GaLiGrü! ☀️

Eure Anna