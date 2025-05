Hip-Hop für die Seele – $PADE im Interview

/ Andre Anthony Foster / Bild: For The Soul Records

Seit 2021 produziert Ohio-Künstler Logan Nunnery, alias $PADE, ununterbrochen Hip-Hop-Beats, oft inspiriert von verschiedenen Künstlern innerhalb und außerhalb des Genres. 2025 markiert einen Wendepunkt in seiner Musikkarriere, indem er sein Debütalbum unter seinem neu gegründeten Label 4T$ (For the Soul) Records veröffentlicht. Hier erkennt man, dass Vielseitigkeit für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, denn er erkundet verschiedene Musikrichtungen wie Psychedelic, Rock und Cloud Rap. Ein genaues Bild vom Album “For the Soul” bekommt man im Interview mit dem Produzent.