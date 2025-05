Anders auf einen Blick (28/04 – 04/05)

/ Anna Wörndl und Jennifer Nagele / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Na ihr? Wir waren trotz dem schönen Wetter mal wieder fleißig und haben euch einen nigelnagelneuen Newsletter zusammengebastelt. Klickt euch durch unsere aktuellsten Artikel, hört in unser Album der Woche und erfahrt, was ihr am Wochenende in München so erleben könnt!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

In “Social democracy – an alternate history” schlüpft man in die Rolle der historischen SPD während der Weimarer Republik. Das Ziel: Die parlamentarische Demokratie erhalten, die Weltwirtschaftskrise aufhalten und den Aufstieg der Nationalsozialisten stoppen. Alles gar nicht so leicht. Wir haben uns für diese Challenge den Historiker Professor Dr. Wirsching eingeladen. Er ist Inhaber des Lehrstuhl für neueste Geschichte an der LMU und Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München und ist absoluter Experte für die Weimarer Republik. Kann er die Demokratie retten?

Mein Baum statt Maibaum

Der Bund Naturschutz in Bayern e. V. hat vor Kurzem das Projekt “Mein Baum” gestartet. Worum geht es da und warum kann man sich da auch als Nicht-Wissenschaftler:in einbringen? Felix Hälbig, der Pressesprecher des Bundes Naturschutz, erklärt euch das Ziel des Projekts.

Jung und politisch aktiv – Wie sieht ein Tag am Wahlstand aus?

Zwischen Idealismus und harter Realität: Was treibt junge Menschen an, bei Wind und Wetter Wahlflyer zu verteilen – ohne Bezahlung, aber mit viel Überzeugung? Eine Reportage über junges Engagement und den teils rauen Alltag am Infostand.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Lucius – viele denken da vielleicht erstmal an Lucius Malfoy. Es geht aber um eine US-amerikanische Indie-Rock-Band. Sie feiern heute den Release ihres gleichnamigen Albums “Lucius”. Seit 2008 macht die Band schon Musik – und das mit zeitlosen Sounds und tiefgründigen Texten. Im neuen Album singen sie über ihre Anfänge als Band und große Lebensveränderungen, die zusammen schweißen. Mit etwas weniger Sturm und Drang, aber auf gleichem Intensitätslevel nehmen uns die fünf Bandmitglieder mit in die 60er Jahre. Nicht nur musikalisch, sondern auch optisch erinnern sie an vergangene Tage und sprühen vor Nostalgie. Hier könnt ihr in das neue Album reinhören und euch von “Lucius” in die Vergangenheit entführen lassen:

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Von Party zu Party bei der Nacht der Clubs

Tanz in den Mai verpasst? Dann könnt ihr das am Freitag ab 22:00 Uhr in mehreren Münchner Clubs nachholen. Mit dabei sind u.a. die 089 Bar, das Pacha oder die Milchbar – und das alles mit nur einem einzigen Ticket für 10 €!

Samstag: Versteckte Orte im Rathaus entdecken

Am Samstag ist der Tag der offenen Tür der Stadt München und auch das Rathaus ist dabei! Dort könnt ihr euch von 10:00 bis 16:00 Uhr mit Stadträt:innen unterhalten, das Rathaus erkunden und die Aussicht vom Rathausturm genießen. Sogar in Dieter Reiters Büro könnt ihr einen Blick werfen!

Sonntag: Tanzperformances im Schwere Reiter sehen

10 Choreograf:innen aus der freien Münchner Tanzszene haben in einem zweiwöchigen Labor neue Stücke entwickelt. Die Ergebnisse könnt ihr am Sonntag ab 18:00 Uhr erleben!

UND SONST?

Das war’s! Aber wisst ihr, was das Tolle an einem wöchentlichen Newsletter ist?! Nächste Woche kommt schon wieder einer! Juhu! Also, raus in die Sonne mit euch & genießt das Wochenende!

Eure Jenny & Anna 🌻