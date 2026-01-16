ANDERS AUF EINEN BLICK (12/01 – 18/01)

/ Zala Anžin / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Frohes neues Jahr 2026! Guess who’s back, back again? Na, wir natürlich. Wir hoffen, ihr habt uns nicht zu sehr vermisst. Und auch wenn die Uni für viele bereits letzte Woche begonnen hat, sind wir ab dieser Woche wieder fleißig am Recherchieren und Berichten. Und in diesem Sinne: Hier kommt der erste Recap des Jahres…

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, dass Friseurbesuche für Frauen oft deutlich teurer sind als für Männer. Habt ihr euch auch gewundert, warum das so ist? Eigentlich dürfte das nämlich gar nicht der Fall sein. Dieses Problem heißt “Pink Tax” und betrifft nicht nur Friseurbesuche.

Filmfabrik: First of 2026

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Rock‘n’Roll im SAP Garden: Der EHC München empfängt die Dresdner Eislöwen

Am 40. Spieltag der Penny DEL Saison 2025/2026 ist der EHC Red Bull München zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht aus Dresden gefordert. Ab 19:30 Uhr wollen nicht nur die Spieler auf dem Eis eine Rock-Party feiern.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Passend zur anstehenden Klausurenphase mag sich der ein oder andere mit Musik entspannen, und ablenken lassen. Der beste Soundtrack dafür ist das neue Album “IDENITITY” von Dina Ayada. Die belgische Sängerin, mit marokkanischen Wurzeln, thematisiert in ihrem Debut-Album, Selbstbewusstsein, ihre bisherige Entwicklung, und Identität. Genauso wie der Titel des Albums es bereits verrät. Dina Ayada verbindet in ihrem Sound R&B, Hip-Hop und Pop Rap. Die 12 Lieder ihres Albums sind daher sehr upbeat, und sorgen direkt für bessere Stimmung. Passend als Aufmunterung, während dieser, vermutlich für viele, stressigen Phase. Also Bücher zu und Kopfhörer rein: .

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Yalla Tawla – Lust auf einen etwas anderen Spieleabend?

Dann „yalla tawla“, oder auf Deutsch „komm zu Tisch”! Cleo, eine migrantische und feministische Community aus München, organisiert zum dritten Mal den „Backgammon“-Abend. Besucher:innen bekommen die Gelegenheit, Backgammon, ein mehrere Tausend Jahre altes Spiel, zu lernen, gemeinsam Tee zu trinken und sich frei auszutauschen. Alles, was man fürs Backgammon-Spielen benötigt, wird von den Organisatoren bereitgestellt. Der Spieleabend findet ab 19:00 Uhr im Habibi-Kiosk statt. Der Eintritt ist frei.

Samstag: Running for the Best – Wer gewinnt den Titel, der Besten Band?

Das Finale des Newcomer-Contests „Running for the Best“ findet diesen Samstag statt! Von über 50 Bewerbungen wurden 16 Künstler:innen ausgewählt, die sich im November und Dezember des vorigen Jahres präsentiert haben. Das Publikum hat die vier besten Bands gewählt. Und diese treten am 17.01.26 im langerwarteten Finale an! Um 19:00 Uhr beginnt das Finale im Feierwerk! Der Eintritt kostet 7 Euro.

Sonntag: Stuss mit Spargel – Stand-up Comedy und Spaß für jeden

Lachen ist die beste Medizin! Und wer am Sonntag Lust hat zu lachen, ist im Altgiesing genau richtig. Ab 19:00 Uhr findet dort nämlich der „Stuss mit Spargel“-Stand-up-Comedy-Abend statt. Profis, aber auch Newcomer treten jeden Sonntag auf und unterhalten das Publikum nach Open-Mic-Prinzip, wobei Lachtränen garantiert sind. Der Eintritt ist frei!

UND SONST?

Die fleißigen Bienchen in der Redaktion machen sich bereit, ins Wochenende zu fliegen. Und wir hören uns nächste Woche wieder …

Tschüssiiiiii Eure Zala