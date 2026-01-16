Rock‘n’Roll im SAP Garden: Der EHC München empfängt die Dresdner Eislöwen

/ Ludwig Weitl / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Am 40. Spieltag der Penny DEL Saison 2025/2026 ist der EHC Red Bull München zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht aus Dresden gefordert. Ab 19:30 Uhr wollen nicht nur die Spieler auf dem Eis eine Rock-Party feiern.

Nach einem zuletzt deutlichen 6:0 Heimsieg gegen die Iserlohn Roosters will das Team von Cheftrainer Oliver David die nächsten 3 Punkte im Kampf um die Play-Offs eintüten. Aktuell liegt das Team 12 Punkte hinter den Spitzenreitern aus Kölner.

Ein Selbstläufer wird das Spiel gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aber keinesfalls. Schon den EHC-Tabellennachbarn Adlern Mannheim und dem ERC Ingolstadt konnte das Team aus Dresden Punkte abluchsen. Und auch im Wintergame letzte Woche in Dresden musste man sich gegen die Eisbären Berlin erst in der Overtime geschlagen geben.

Die Jungs vom EHC sollten also durchaus gewarnt sein und mit dem nötigen Ernst an die Sache herangehen. Helfen sollen ihnen dabei heute die Rock-Götter. Denn der EHC hat den 40. Spieltag zum Rock-Game auserkoren. Unter dem Motto „Rock am Rink“ sollen auch die Fans ihre schönsten Rock-T-Shirts und -Kutten anziehen.

Ob das hilft? Das erfahrt ihr hier zum Mitlesen im M94.5 Live-Ticker!