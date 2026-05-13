Doku Deep Dives

/ Juliana Schneider

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Mit mehr als 100 Dokumentarfilmen nimmt das DOK.fest München seine Zuschauer:innen auf eine Reise durch 49 Länder, verschiedene Biografien, Erlebnisse und Perspektiven mit. In der Filmfabrik geht’s mit “The Magic City: Birmingham according to Sun Ra” zuerst ins Leben von Jazzmusiker Sun Ra. Danach erzählt “Scarlet Girls” bewegend über Schicksale unter dem absoluten Abtreibungsverbot in der Dominikanischen Republik. Nach einem kleinen Sprung von Mittelamerika in den Osten zeigt “Mariinka” Jugendliche aus der Ukraine, deren Realitäten kaum unterschiedlicher sein könnten. Zum Schluss der Sendung schauen wir außerdem in ein Leben, das ganz im Verborgenen gelebt wurde, und in “Meine Väter” einen Platz in der Öffentlichkeit bekommt.

Die Filmfabrik läuft jeden Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.