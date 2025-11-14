Anders auf einen Blick (10/11 – 16/11)

/ Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Heute ist wieder Freitag, heute ist wieder richtig Nüüüühsletter! Wir hatten heute Besuch von Bill & Tom Kaulitz! Also, fast. Sie waren bei unserem Nachbarn Antenne Bayern zu Gast, aber wer nimmt das schon so genau? Wir verleihen gerne Mehl, Milch und Zucker für sonntägliche Backaktionen (so macht man das in guter Nachbarschaft) und dafür sind die Gäst*innen der Antenne auch unsere. Schön, so eine Gemeinschaft! Aus dem Boden der tiefen Trauer, dass wir die Zwillinge leider knapp verpasst haben, ist aber blühende Kreativität gewachsen, und so haben wir wieder tolle Beiträge für euch gezaubert.

Alles, was uns diese Woche bewegt hat

Drama im SAP Garden

Am 10. Spieltag der EuroLeague trifft der FC Bayern Basketball im SAP Garden auf den FC Barcelona. Die Münchner gehen mit Rückenwind aus drei Siegen in Folge in der EuroLeague in die Partie. Der FC Barcelona hat jedoch das El Classico des Basketballs gegen Real Madrid verloren. Ein Spielbericht.

Filmfabrik: Der unfassbare Pumuckl

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Unser Album der Woche

Mit „The Parlour“ legt die Band Picture Parlour ein gelungenes Debütalbum vor. Der Sound – Indie-Rock, eine Prise Glam und eine leicht dunkle Atmosphäre – könnte genauso gut aus den 70ern stammen. Die Musik ist inspiriert von Ikonen wie Patti Smith oder Fleetwood Mac.

Die Band entstand rund um Sängerin Katherine Parlour und Gitarristin Ella Risi. Vor zwei Jahren haben sie ihre Debüt-Single „Norwegian Wood“ rausgebracht und sind damit durch die Decke gegangen. Jetzt folgt das erste Album. Damit wird deutlich: Der frühe Hype war absolut gerechtfertigt.

Überzeugt euch selbst! Hier könnt ihr in das Album reinhören:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Late Night Shopping im OEZ

Wer gerne shoppen geht, hat dafür heute zwei Stunden länger Zeit. Im Olympia-Einkaufszentrum sind die Läden bis 22:00 Uhr geöffnet. Das Parken ist ab 20:00 Uhr kostenlos und auch ein DJ sorgt für gute Stimmung.

Samstag: Neue Schätze auf der Kleidertauschparty erobern

Klamotten wegwerfen ist nicht nur umweltschädlich, sondern auch auch verschwenderisch. Warum nicht einfach gegen neue tauschen? Bei der Kleidertauschparty in der Münchner Stadtbibliothek Sendling ist das Am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr möglich. Bringt 1-10 gut erhaltene Kleidungsstücke mit und füllt eure Kleiderschränke mit neuen Lieblingsteilen.

Sonntag: Mitmachen und Eintauchen beim Wassersportfestival

Am Sonntag findet in der Olympia-Schwimmhalle von 10:00 bis 18:00 Uhr das Wassersportfestival statt. Mehr als 20 Disziplinen und Aktivitäten im und am Wasser stehen auf dem Programm. Im Mittelpunkt: Das Ausprobieren verschiedener Wassersportarten. Für einige Programmpunkte ist vorab eine Anmeldung erforderlich.

Und sonst?

Um den Tagesschau-Korrespondenten Oliver Köhr zu zitieren: „Jo bis dann, tschüss!“ 👋

Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt.

GaLiGrü

Eure Anna 🐸