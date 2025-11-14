GEWALT – WAS STECKT HINTER DER BAND?

/ Isabel Goltsman und Carl Bollig / Bild: Live Docks

Wütend, düster und aggressiv! So kann man die Berliner Band Gewalt umschreiben. Im Interview mit Carl Bollig und Isabel Goltsman spricht die Band darüber, was sie beim Musik machen inspiriert, wie sie sich als Band sehen, über ihren kreativen Prozess und erzählen von ihrem letzten Album “Doppeldenk”.

Die Band Gewalt setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern: Helen Henfling an der Gitarre, Jasmin Rilke am Bass und dem Sänger und Gitarristen Patrick Wagner. Der Drumcomputer DM1 nimmt auch eine bedeutende Rolle in der Musik von Gewalt ein und wird auf ihrer Webseite sogar als viertes Bandmitglied aufgelistet.

Sie beschreiben ihren Sound selbst als industrial, post-punk, New Wave und German Wut Wave. Und vor allem diese Wut spiegelt sich in ihren Texten wider, in denen sie sich häufig zu gesellschaftskritischen Themen äußern. Der Frontman Patrick Wagner sagt selbst dazu, dass die Texte sich eigentlich von selbst schreiben, wenn man sich damit beschäftigt, was in der Welt so vor sich geht.

Gründung und aktuelle Tour

Die Band wurde in Berlin gegründet, auch wenn nicht alle Mitglieder ursprünglich aus Berlin kommen und ist bereits seit 2015 aktiv. Sie sind also längst keine Newcomer mehr und aus der Berliner Underground Musikszene kaum mehr wegzudenken.

Gerade sind sie noch auf ihrer “LIFE IS LIVE” Europa Tour und begeistern damit tausende Hörer:innen. Zum Glück stehen ein paar Stopps noch an, unter anderem München. Sie spielen am 18.11.2025 im Import Export und online gibt es noch Tickets!

Und wenn ihr nicht genug von Gewalt bekommen könnt, und Lust habt zu erfahren, was die Mitglieder gerade in der Musikszene inspiriert und nervt, wie Berlin ihre Musik beeinflusst und was hinter dem Titel ihres letzten Albums steckt, könnt ihr das Interview in voller Länge nochmal anhören!