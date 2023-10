ANDERS AUF EINEN BLICK (09/10 – 15/10)

/ Elias Schaller / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Bisher noch kein Anzeichen für farbenfrohe Bäume im Herbst, obwohl der Sommer laut Kalender schon längst vorbei sein sollte. Genießen wir also noch den Sommer, der gar kein Sommer mehr ist und schauen zurück auf diese Woche und ihre Ereignisse, frisch gedruckt und geschrieben aus den Höhlen des Nebelgebirges M94.5 in Ismaning.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Bewerbung, Bewerbung, Bewerbung! Bei uns dreht sich diese Woche alles um das kommende Semester und eure Bewerbungen. Denn wir suchen wieder begeisterte junge Leute, die schon immer mal ihr verstecktes journalistisches Talent ausleben wollten. Wenn du dich damit angesprochen fühlst, bist du bei M94.5 genau richtig. Wir machen anders! Anders cool.

BAYERISCHE SPITZENKANDIDATEN AUF DER M94.5 COUCH

Mehr Selbstständigkeit der Schulen, mehr Wahlfreiheit für Eltern, kurz: Das Bildungssystem komplett reformieren. Das ist Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP, für die nächste Legislaturperiode besonders wichtig. “Bayern klimafest zu machen” – eines der Topthemen in diesem Wahlkampf für Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen. Bayern und die SPD – bisher noch kein Match. SPD-Vizegeneralsekretär Nasser Ahmed ist trotzdem optimistisch. Diese drei Parteien waren bei uns im Studio zu Gast bei einer Runde Mario Kart und FIFA. Was sie uns noch zu ihrem Wahlprogramm zu sagen hatten und wie sie sich mit dem Controller in den Händen geschlagen haben erfahrt ihr hier:

SPORT IST DOCH NICHT MORD

Neues Semester, neue Motivation! Nicht nur im Kopf tut sich nach den langen Semesterferien endlich wieder was, auch der Körper will wieder bewegt werden. Statt viel Geld für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft auszugeben gibt es für Studierende in München zahlreiche günstigere Angebote. Neben dem Zentralen Hochschulsport bietet die Stadt viele kostenlose Möglichkeiten für Bewegung im Freien. Wir stellen euch vier Angebote für unter 15€ vor.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Unangebrachte Berührungen und Kommentare, zweischneidige Komplimente und das in einem herablassenden Tonfall. Sowas möchte niemand erleben, der Band shallow pools aus Boston ist das aber passiert. Auf ihrer letzten Tour waren sie durch Männer aus ihrem Publikum immer wieder in solchen Situationen. Um zu dokumentieren, wie lächerlich diese Situationen sind, hat die vierköpfige Band angefangen, sie aufzuschreiben. Entstanden sind eine Reihe von Songs, die sie zu einem Album zusammengefasst haben mit dem Titel I think about it all the Time. Die Tracks thematisieren aber nicht nur persönliche Erfahrungen. Beim Schreiben des Albums hat die Band viel über das Ende der Welt nachgedacht. Deshalb spiegelt die Platte die dystopischen Zeiten wider, in welchen wir uns der Band zufolge im Jahr 2023 befinden. Unser Album der Woche, frisch reviewed.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Mit M94.5 durch das Wochenende

Noch bis Sonntag: Residenzwoche München

Ja, ihr habt richtig gehört. Es wartet wieder die Residenz München mit ihren Schätzen auf. In den Räumlichkeiten der Münchner Residenz, aber auch im Neuen Schloss Schleißheim könnt ihr Klängen von klassischer Musik lauschen, aber auch Schlossführungen absolvieren. Am besten, ihr erwerbt ein Konzertticket, denn darin inbegriffen ist ein kostenloser Besuch des Residenzmuseums. Alle Weiteren Infos findet ihr auf der Webseite der Bayerischen Schlösserverwaltung.

Samstag: Lange Nacht der Museen

Über 90 Museen öffnen am 14. Oktober wieder ihre Türen von 18 Uhr bis 1 Uhr nachts. Dabei sind unter anderem die Alte Pinakothek, die Pinakothek der Moderne, das Deutsche Museum oder auch das Valentin Karlstadt Museum. Ein Ticket für 20 Euro ermöglicht euch den Zutritt. Weitere Infos findet ihr im Internet.

Samstag (again, weil am Freitag is sonst nix🙁): 11 Jahre Milla Club

Kaum zu glauben, aber die Milla feiert bereits ihr 11-jähriges Bestehen. Zu diesem Special-Event kommen Hodo Gaia, Cousines Like Shit & Zoëla als Live-Acts und feiern mit euch bis tief in die Nacht mit Krautrock, Indie, Pop und Blues. Im Anschluss folgt der Kassettenclub und für Zwischendurch gibt es eine Einlage der Drag Queen Pasta Parisa. Einlass ist um 19 Uhr, Karten bekommt ihr im VVK zu 10 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Finito für diese Woche, noch haben wir ja sommerliche Temperaturen (ich kanns immer noch nicht so ganz wahrhaben), also genießt euer letztes Wochenende in Freiheit im Grünen, bevor der allseits bekannte Unistress wieder losgeht.

Euer Elias