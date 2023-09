Sport für Studierende im Wintersemester

/ Luise Otto / Bild: Shutterstock / GoodStudio

Neues Semester, neue Motivation! Nicht nur im Kopf tut sich nach den langen Semesterferien endlich wieder was, auch der Körper will wieder bewegt werden. Statt viel Geld für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft auszugeben gibt es für Studierende in München zahlreiche günstigere Angebote. Neben dem Zentralen Hochschulsport bietet die Stadt viele kostenlose Möglichkeiten für Bewegung im Freien. Wir stellen euch vier Angebote für unter 15€ vor.

Zentraler Hochschulsport

Der Zentrale Hochschulsport München bietet fast alle erdenklichen Sportarten für Studierende an. Von freiem Planschen in der Olympia Schwimmhalle über Quidditch bis Kajakfahren in Oberschleißheim. Mit dem Basic-Ticket für 10€, kann man schon an vielen Kursen teilnehmen. Ab dem Wintersemester fangen die neuen Kurse an. Das Basic-Ticket gilt immer nur für ein Semester und ermöglicht die Buchung der Sportangebote.

Ziel sollte sein, das Basic-Ticket möglichst schnell zu kaufen, da die Bestätigung zum Zeitpunkt der Kurswahl vorliegen muss.

Hard Facts Für wen: Studierende und Bedienstete aller staatlichen Münchner Hochschulen Was: Alle möglichen Sportarten Wo: Über die gesamte Stadt verteilt Wann: Basic-Ticket ab 25. September für das Wintersemester 23/24, Kursbuchung ab 1. Oktober Wie viel: 10€ für das Basic-Ticket, Aufpreis für spezielle Kurse

Bild: Shutterstock / Victoria Nevzorova

To-Do Basic-Ticket für 10€ auf der ZHS-Seite buchen Dafür brauchst du: Matrikelnummer und Immatrikulationsbescheinigung

auf der ZHS-Seite buchen ZHS-Card am TUM-Campus München oder Freising abholen und validieren Dafür brauchst du: Deinen Studierendenausweis und Bestätigungsmail

am TUM-Campus München oder Freising abholen und validieren Ab 1. Oktober online Kurse buchen

online Kurse buchen Ab zum Sport! Dafür brauchst du: Motivation, deine ZHS-Card



Bild: Shutterstock / Victoria Nevzorova

Specials

Wer sich für ein kostengünstiges Fitnessstudio anmelden möchte, braucht erst den Einweisungskurs, den man unter “Kurse” buchen kann. Zusätzlich muss das F-Ticket (Fitnessticket) gebucht werden.

Boulder-Fans können das B-Ticket (Boulder-Ticket) zum Basic-Ticket dazu buchen.

Für aufwändigere Wintersportaktivitäten gibt es mehr Information auf der ZHS-Homepage.

Achtung!

Die Kurse sind sehr beliebt und deshalb oft in kürzester Zeit ausgebucht. Wer den Wunsch-Kurs nicht bekommen hat, kann den Benachrichtigungsservice für freie Plätze aktivieren. Wird ein Platz frei, heißt es schnell zuschlagen. Wurde ein Kurs gebucht, der doch nicht in den Stundenplan passt, kann er für eine Gebühr von 20€ abgemeldet werden.

Wenn die Anmeldefrist schon vergangen ist, heißt es auf das nächste Semester warten. Bis dahin gibt es von der Stadt München viele andere Angebote für Hallen- oder Outdoorsport.

Hallensportprogramm München

Das Sportprogramm des FreizeitSport der Stadt München geht am 4. Oktober 2023 los.

Um teilzunehmen wird entweder das Freizeitsportticket in Papierform als Einzelkarte für 3,20€ oder als Streifenkarte mit 4 Tickets für 12€ benötigt.

Vorteil hierbei ist, dass keine Mitgliedschaft vorliegen muss, man kann also auch nur ein paar mal vorbei schauen. Es wird Fitness, Pilates aber auch beispielsweise Basketball angeboten.

Vereinssport

Besonders für Studierende, die einen bestimmte Sport schon länger treiben, sind die örtlichen Vereine interessant. Ob ganz klassisch Fußball, anspruchsvolles Turnen, Leichtathletik oder Kampfsport, in München gibt es viele spezialisierte Vereine für kompetitive Sportarten. Wer sich nicht messen möchte kann auch in anderen Teamsport-Vereinen teilnehmen, in denen keine Wettkämpfe stattfinden. Der Vorteil von Vereinen ist, dass man dort auch länger als ein halbes Jahr bleiben kann und es häufig Studierenden- oder Azubipreise gibt.

Bild: Shutterstock / Bibadash

Fitness im Freien

Für ganz Spontane gibt es auch Angebote ohne Verpflichtungen und Termine. In der ganzen Stadt verteilt sind Calisthenics Anlagen und Trimm-Dich-Pfade zu finden. Auch zum Joggen bieten sich Parks und Wege entlang der Isar an. Diese Angebote sind zudem natürlich kostenlos und für alle leicht zu erreichen und rund um die Uhr nutzbar. Für alle, denen das alles immer noch nicht genug München ist, gibt es Montags kostenlos das Lederhosentraining im Englischen Garten.