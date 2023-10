ANDERS AUF EINEN BLICK (02/10 – 08/10)

/ David Entsfellner / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Der Herbst kommt unaufhaltsam auf uns zu – weshalb die Wochenendsplanung jetzt nicht mehr nur “Isar” heißt. Wenn ihr also noch Tipps für euer erstes herbstliches Wochenende braucht oder einfach nur was Kurzes zu lesen braucht bei eurer ersten Tasse Tee, dann seid ihr hier genau richtig!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Wer für den Herbst und Winter noch eine Beschäftigung sucht – wie wär’s mit Eishockey-Fan werden? Denn in der vergangenen Saison ist der EHC Red Bull München souverän Meister geworden. In nur fünf Spielen entschieden sie die Finalserie für sich. Doch dann der Paukenschlag – Trainerlegende Don Jackson, der für jeden Meistertitel der Münchner verantwortlich war, tritt zurück und der Saisonstart der Münchner verläuft holprig.

Ihr seid interessiert an elektronischer Musik, Modedesign, Digitalkultur und der Clubwelt? Dann seid ihr beim DigitalAnalog Festival dieses Wochenende genau richtig! Am 6. und 7. Oktober kehrt das DigitalAnalog Festival wieder mit außergewöhnlichen Musik- und Kunstspektakels zurück in das Muffatwerk. Mit fünf Bereichen, 20 Konzerten und über 30 Künstler:innen feiert das Festival 22 Jahre – und das alles bei freiem Eintritt. Die Muffathalle wird an beiden Tagen mit gegenüberliegenden Bühnen zum Beben gebracht. Ausgewählte Electronicas gibt es im Muffatcafé und die neueste Musik aus der Stadt im Amperé. Außerdem gibt es in diesem Jahr eine Podiumsdiskussion über den kulturellen Produktionsraum München. Kulturschaffende und Beobachter:innen sind eingeladen, um dort wichtige Themen und Entwicklungen zu diskutieren.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Was haben Pop, Metal und klassische Musik gemeinsam? Nicht so viel, außer dass sie alle auf Dorian Elektras neuem Album “Fanfare” zusammenspielen. Aber hinter den Trommelwirbeln, heulenden Gitarren und Dubstep-Bässen verbirgt sich auch eine Menge an Messages.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag bis Sonntag: Durchs Wochenende schlemmen

Dieses Wochenende von Freitag, 17 Uhr bis Sonntag, 20 Uhr findet im Sugar Mountain das Street Food Festival statt. Hier könnt ihr Leckereien aus den verschiedensten Ländern probieren und dabei auch noch Livemusik genießen! Der Eintritt ist frei, heißt ihr könnt umso mehr fürs Essen ausgeben 😉

Samstag: Stöbern mit Musik (und ein neues Tattoo?)

Beim Modeflohmarkt von Komyuniti in der Space for Skate-Halle könnt ihr nicht nur neue Klamotten für den Herbst finden, sondern auch zu der Musik von Live DJs viben und, wenn ihr ganz spontan seid, euch sogar ein Tattoo von einem der 3 anwesenden Tattooartists stechen lassen. Der Flohmarkt geht am Samstag von 14-20 Uhr. Der Eintritt ist auf Spendenbasis.

Samstag: japanische Musik kennenlernen

Das Import Export bietet in seinem Format Taxi Salon Raum für Sounds zwischen Avantgarde du Pop-Kultur und diesen Samstag könnt ihr ab 18:30 Uhr in einem Workshop die Chindon-Musik kennenlernen. Chindon ist zwar beeinflusst von der europäischen Musikkultur, basiert aber auch auf japanischer Volksmusik. Die Grundlagen dieser Musikrichtung werden euch von der Klarinettist Wataru Okuma und Chindon-Taiko-Schlagzeugerin Miwazou gezeigt. ab 21 Uhr könnt ihr Konzerte von Flocks, Jimmy’s Ties und Willy Holiday genießen. Der Eintritt ist auch auf Spendenbasis.

Das war’s von uns für diese Woche. Genießt das Wochenende, geht raus, solange die Sonne noch scheint, aber erkältet euch nicht!

Eure Marlene 😛