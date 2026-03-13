ANDERS AUF EINEN BLICK (09/03 – 15/03)

/ Aurelia Rörig / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Die Wettervorhersage für das Wochenende sehen schlecht aus, es soll nass und kalt werden. Bei diesen grausigen Vorhersagen habe ich ehrlich gesagt keine Lust etwas draußen zu unternehmen. Damit euch beim Zuhause rumgammeln nicht langweilig wird, haben wir für euch unseren Newsletter – etwas zum lesen und inspirieren lassen.

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Die Chemnitzer Band KRAFTKLUB hat im Rahmen ihrer “Sterben in Karl-Marx-Stadt Tour” Halt in der Olympiahalle München gemacht. Der Name der Tour bezieht sich auf ihr neues Album, das den Namen ihrer Heimatstadt vor der Wiedervereinigung trägt. Genauso wie sie ihre Fans in der Münchner Olympiahalle für ihr Konzert Wiedervereinigung haben.

Bayern dominiert Braunschweig im SAP Garden

Der FC Bayern Basketball geht als klarer Favorit in den 25. Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL). Die Münchner empfangen den Tabellenletzten, die Basketball Löwen Braunschweig, im SAP Garden. Am Ende kann sich der Tabellenführer mit 98:80 beweisen. Ein Spielbericht.

Mystische Choreografien und Schluss mit „Never Again“ – das war Florence + the Machine in München

Da ist Florence auf der Bühne, auf einem langen Steg in einem Meer aus wogenden Armen und filmenden Handys. Doch sie ist auch auf den riesigen Bildschirmen über und hinter ihr zu sehen, und ihre Stimme ist überall. Gleichzeitig kriecht ein Hexen-Quartett auf sie zu, greift nach ihr und schneidet Grimassen – eine Mischung aus Tanz und Performancekunst. The Machine begleitet sie derweil musikalisch aus dem Hintergrund und tritt beinahe aus dem Rampenlicht zurück.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Doomscrooling, Einkäufe mit einem Klick, Traumpartner:in aus dem Internet. Unsere Welt ist immer mehr von Digitalität durchdrungen. Auch aktuelle Songs spiegeln Debatten um Schnelllebigkeit und Produktivität. Die Künstlerin Kim Gordon aus Los Angeles kommentiert die Entwicklung in ihrem neuen Album mit dem Titel PLAY ME. Es ist das dritte Soloalbum der Sonic-Youth-Mitgründerin. Musikalisch lebt das experimentelle Album von einem düsteren, urbanen Sound. In PLAY ME trifft Hip-Hop auf Industrial Sounds und Noise-Rock. Songs wie BLACK OUT und BUSY BEE hinterfragen Missstände in der Politik und unsere Konsumkultur. Der Song DIRTY TECH kritisiert die steigende Macht von Technologie. Ihr seid überzeugt dann hört selbst rein:

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: mit Freund:innen beim Musik Bingo rätseln

Falls ihr kein Bock mehr auf Hitster spielen habt, könnt ihr heute Abend von 19-21 Uhr bei einem Mix aus Party, Spiel und Sound euer Glück im Bingo probieren. Egal ob ihr nur mit rätselt oder jede Songzeile auch mitsingt. Im Mucki & Floyd könnt ihr euch für 2 Euro einen Bingoschein holen und bei Musik und Drinks euer Musikwissen testen.

Der Eintritt ist frei

Samstag: Abdancen beim Sound of Munich Now

Statt einem Filmmarathon lieber einen Musikmarathon? Samstagabend könnt ihr im Feierwerk in 5 Stunden 20 verschiedene Acts aus der Münchner Musikszene anhören. Die verschiedensten Solokünstler:innen und Bands zaubern ab 19:30 Uhr in verschiedenen Genre von Punk bis Soul einen musikalisch abwechslungsreichen Abend.

Der Eintritt ist frei (Pay what you want)

Sonntag: Beim Art Pop Up inspirieren lassen

Kunstgalerie mal anders – bestaune Kunstwerke in entspanntem Café-Vibe. Am Sonntag könnt ihr im Lost Weekend ab 10 Uhr die Werke von Newcomer:innen anschauen und euch mit den Artists austauschen. Egal ob Ihr ein neues Bild für euer Wohnzimmer sucht, oder nur Lust auf ein gutes Gespräch habt, hier könnt ihr euren Nachmittag in entspannter Atmosphäre genießen.

Der Eintritt ist frei

UND SONST…

Kennt Ihr auch so viele Leute, die im März Geburtstag haben? Ich kenne bestimmt 8 Leute und auch in der Redaktion feiern wir heute Geburtstag. Das versüßt Freitag den 13. doch gleich, naja, wie auch immer, ich verabschiede mich und wünsche euch ein schönes Wochenende.

GaLieGrü eure Aurelia 🙂