Der Bewegungsmelder vom 15.06.2026
Blindes Vertrauen
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche:
- Blindenfußball – ein Training mit dem FC Ingolstadt 04
- Frauen im Sportjournalismus – Vroni Mittermüller im Interview
Moderation: Lars Willeitner
Redaktion: Luca Kammermeier, Diwata Gioia Martini
RvD: Aurelia Rörig & Marie-Noelle Svihla
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.