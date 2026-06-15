Blindes Vertrauen

/ Marie-Noelle Svihla und Aurelia-Theresa Rörig / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 15.06.2026

Darum geht es diese Woche:

Blindenfußball – ein Training mit dem FC Ingolstadt 04

– ein Training mit dem FC Ingolstadt 04 Frauen im Sportjournalismus – Vroni Mittermüller im Interview

Moderation: Lars Willeitner

Redaktion: Luca Kammermeier, Diwata Gioia Martini

RvD: Aurelia Rörig & Marie-Noelle Svihla

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.