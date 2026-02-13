ANDERS AUF EINEN BLICK (09/02 – 15/02)

/ hannafr / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Zwischen Klausuren und Olympia verliert man langsam das Zeitgefühl, aber ob ihrs glaubt oder nicht, es ist wieder Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür und das heißt: Zeit für einen Wochenrückblick (und ein paar Empfehlungen fürs Wochenende).

WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

All about love

Liebe und Tod, toxische Beziehungen und auch platonische Liebe – um all das geht es in der neuen EP der Indie-Rock-Band “Die weiteren Aussichten”. Musiker Patrick Scheuermann und Produzent Dennis Borger haben am 06. Februar ihre neue EP “Das alles hier ist Liebe” herausgebracht. Unsere Moderatorin Anna Wörndl hat in der Hörbar mit Patrick gesprochen.

Ausnahmsweise mal kein Olympia

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Schon vor einem halben Jahr sollte Brent Faiyaz‘ drittes Album „Icon“ rauskommen. Dann wurde es aber am Vortag des Releases überraschend abgesagt. Jetzt hat das Warten ein Ende, alle Songs des amerikanischen R&B Sängers sind ab jetzt online. Faiyaz beschreibt das Album selbst als „Erforschung von Dualität“, Unschuld und Unanständigkeit; Verwundbarkeit und Verschlossenheit. Verwundbar zeigt sich der Musiker auch selbst in den zehn Songs, die bemerkenswert keinen einzigen Gast haben. Trotz der intimen Inhalte gibt es sowohl poppige als auch melancholische Sounds. Die Lead-Single „have to.“ landete nach Erscheinung auf Platz 2 der Billboard “Bubbling Under Hot 100”. Ob ihr sie höher oder tiefer bewertet hättet, könnt ihr gleich selbst entscheiden. Hört rein:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Liquid Jukebox

Du hast es satt, schlechte Musik zu hören, wenn du abends ausgehst? Heute hast du ab 19 Uhr die Option dein eigener DJ zu sein! In der Bambi Bar einfach einen Drink bestellen, Song wünschen und abwarten. Geheimtipp: je mehr Drinks ihr bestellt, desto länger spielt eure Musik – die perfekte Ausrede für eine night out und das auch noch kostenlos.

Samstag: Eco-Feminist Lab

Was hat Aktivismus mit Ton zu tun? Was kann ich mir unter Eco-Feminism vorstellen? Wieso wurden Frauen in Literatur so oft als Monster und Ungeheuer dargestellt? Wenn ihr eine dieser Fragen kostenlos beantwortet haben wollt, was Neues lernen oder einfach spannende Diskussionen hören wollt, ist das ein Event für euch. All das im Habibi Kiosk ab 15 Uhr.

Sonntag: Lucky Punch Comedy

Klausurenphase vorbei, jetzt erst mal wieder Spaß haben: 60 Minuten lang wird auf der Bühne des Lucky Punch Comedy Club improvisiert. Du schaust gerne Saturday Night Live, aber der Flug nach New York ist dir doch etwas zu teuer? Hier die billige Alternative mitten in München, um Sketch-Comedy live zu erleben, für 9-15€ ab 18 Uhr!

UND SONST?

Ja sonst, genießt euer Wochenende! Wer noch Klausuren schreibt, den wünsch ich Kraft und allen anderen einen schönen Urlaub und erst mal ein chilliges Wochenende. Geht spazieren, trinkt ein Kaffee aus Genuss und nicht zum wach werden und trefft mal wieder eure Freunde!

LG Alex 🙂