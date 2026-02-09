Ausnahmsweise mal kein Olympia

/ Victoria Moser / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 09.02.2026

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Der Alltag eines Volleyballspielers – Janik Sambale

– Janik Sambale Motorsport in Deutschland – Wo bleibt der nächste Sebastian Vettel?

– Wo bleibt der nächste Sebastian Vettel? Road to Paralympics – So funktioniert Para Snowboard

Moderation: Marie-Noelle Svihla

Redaktion: Johanna Kopp, Ludwig Weitl, Lars Willeitner, Lea Steglich

RvD: Victoria Moser

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.