Der Bewegungsmelder vom 09.02.2026
Ausnahmsweise mal kein Olympia
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Der Alltag eines Volleyballspielers – Janik Sambale
- Motorsport in Deutschland – Wo bleibt der nächste Sebastian Vettel?
- Road to Paralympics – So funktioniert Para Snowboard
Moderation: Marie-Noelle Svihla
Redaktion: Johanna Kopp, Ludwig Weitl, Lars Willeitner, Lea Steglich
RvD: Victoria Moser
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.