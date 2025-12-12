ANDERS AUF EINEN BLICK (08/12 – 14/12)

/ Lea Steglich und charlotter / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallöchen, meine Freunde, nicht nur der Glühweinpegel steigt, sondern auch die Weihnachtsstimmung. Nur noch 12 Tage und obwohl die Weihnachtslieder von einer fröhlichen und besinnlichen Zeit singen, ist hier in der Redaktion noch so einiges los. Das hält uns aber nicht davon ab, euch noch einmal einen kleinen Recap der Woche zu geben:

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Inklusives Theater findet im Theater Metropolis in München-Freimann statt. Drei bis vier Mal im Jahr läuft dort ein Stück dieser Theaterreihe. Zu Schauspieler:innen und Bühnenbild gesellen sich dann Dolmetscher:innen auf die Bühne. In der Technik werden derweil Live-Audiobeschreibungen auf die Ohren sehgeschädigter Zuschauer:innen gesprochen.

DOPING, DARTS UND ZARTMANN

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

IN NUSS-TALGIE SCHWELGEN

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Es ist Dezember: neben Weihnachtsfeiern und Glühwein sind es auch Weihnachtslieder, die für weihnachtliche Stimmung sorgen. Doch schnell hängen kitschige Songs zu den Ohren raus und Abwechslung ist gefragt. Die bietet die neue EP von Benjamin Amaru mit dem Titel Nostalgia 9052. Der Schweizer Indie-Künstler schafft es mit seinen melancholischen Songs die schnelllebige Welt für einen kleinen Moment zu pausieren. Denn so schön wie die Weihnachtszeit ist, genauso stressig kann sie auch werden. Der Song The World (AR) beschreibt das Gefühl von Heimat und Naturverbundenheit. „AR“ steht wahrscheinlich für Argau, die Heimatregion von Benjamin Amaru. Auch in 9052 nimmt als Postleitzahl Bezug auf sein Zuhause. Durch diese nostalgische Stimmung passt die EP in die Adventszeit und lädt zum Reflektieren und Einkehren ein. Überzeugt euch selbst 😌

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Tanzen und entdecken bei CATropolis Festival Winter Edition

Ihr habt Lust euer Tanzbein zu schwingen oder euch künstlerisch weiterzuentwickeln? Dann erwartet euch im Fat Cat im Gastteig ab 16 Uhr ein bunter Abend mit Live-Musik, Drag Show, Workshops, Rave und Christkindlmarkt. Das winterliche Festival feiert die kreative Energie der Künstler:innen, die dort eingezogen sind und ihr könnt mitfeiern. Der Eintritt ist frei!

Samstag: ANNIEANNIE X-MAS DESIGN MARKET

Ob als Weihnachtsgeschenke oder für euch selbst, findet ihr hier einzigartige Designstücke. In einer gemütlichen Atmosphäre könnt ihr euch von verschiedensten Künstler:innen und Designer:innen kreative Inspiration holen. Der Weihnachtsdesignmarkt findet im das METTA in Maxvorstadt sowohl am Samstag als auch Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. Auch hier ist der Eintritt frei! 😉

Sonntag: Gemeinsam gegen Sexismus

Erfahre mehr über Alltagssexismus, Sexismus im Job & in den Medien und wie du aktiv dagegen angehen kannst. Die kostenlose Ausstellung in der Münchner Stadtbibliothek im HP von 7-23 Uhr bietet praktische Tipps, interaktive Inhalte & mehr.

UND SONST?

Eine traurige Nachricht haben wir noch: Das ist der letzte Newsletter im Jahr 2025. Wir werden euch schrecklich vermissen! Haltet die Ohren steif und lasst euch nicht vom Weihnachts- und Geschenkestress unterkriegen!

Tschüss,

Eure Charlotte und Lea ☺️