Anders auf einen Blick (03/11 – 09/11)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hello und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Newsletters. Halloween ist vorbei, der Kürbis am Verrotten in der Mülltonne und wir in der Redaktion kommen alle so langsam in Weihnachtsstimmung. Ich persönlich zähle schon die Tage (55 um genau zu sein) bis Weihnachten. In the meantime, hier ein kleiner Recap unserer Woche für euch – gefüllt mit Sport, Musik und weiteren spannenden Themen.

Alles, was uns diese Woche bewegt hat

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Johnny Marr im Backstage

Am 1. November 2025 war Smiths-Gründungsmitglied und Gitarren-Ikone Johnny Marr für ein Konzert im Backstage Werk München. Eine seltene Sensation, auf die es sich hinzufiebern gelohnt hat.

Frauennotruf München – Was tun bei sexualisierter Gewalt?

Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen, denn sie geschieht jeden Tag. Ihre Formen und Folgen sind vielfältig und zeigen, wie tief das Problem in unserer Gesellschaft verankert ist.

Unser Album der Woche

Der Winter steht vor der Tür und wir nähern uns den Minusgraden. Die Tage werden kürzer und Mariah Carey erwacht auch langsam aber sicher wieder aus der Sommerpause. Das hält den schottischen Producer und Songwriter “Sam Gellaitry” aber nicht davon ab, den Sommer noch einmal zurückzuholen! Oft als eine der innovativsten Stimmen der Electronic Music gelobt, hat er bereits als Teenager mit seinem ganz eigenen Ansatz weltweit für Aufsehen gesorgt. Sein neues Album “Anywhere Here Is Perfect” ist ein bunter Mix aus Funk, Disco und Pop. Zusammen mit seinen eigenen Vocals klingt das Ganze einfach nach purer Dancefloor-Energie und lässt den Sommer nochmal für einen Moment aufleben!

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Weihnachtsmarkt in der Motorworld

Vorfreude auf die Weihnachtszeit? Wer jetzt schon Lust auf die erste Tasse Glühwein hat, sollte einen Abstecher zur Winterworld in der Motorworld machen. Dort sorgen noch bis zum Sonntag, 28.12. ein Riesenrad und eine Eisbahn für den Spaßfaktor.

Samstag: Veggie World München

Ab zur größten Messe für veganen Lifestyle in Europa! In der Ingolstädter Straße 45 könnt ihr euch am Samstag und Sonntag durch vegane Ersatzprodukte probieren, Live-Kochshows erleben und neue Superfoods entdecken, der Eintritt kostet 14 €.

Sonntag: Herzlmarkt im Herzen Münchens

Auf dem Herzlmarkt, einem Handmade- und Kreativmarkt in München, werden moderne und designhaltige Produkte verkauft. Wer auf liebevoll hergestellte Produkte, die mit der Zeit gehen, steht und auch an Workshops teilnehmen möchte, sollte auf jeden Fall vorbeischauen. Der Markt ist am Samstag von 11:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und findet im Forum der Zukunft statt. Der Eintritt kostet 5 €, ermäßigt 4 €.

Und sonst?

Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wochenende und mein warmes kuschliges Bett. Vielleicht mache ich auch einen kleinen Abstecher in die Winterworld um mir ein schöne Tasse Glühwein zu gönnen, mhhh 😋.

Bis nächste Woche und ganz liebe Grüße eure Lea ☺️