Der Bewegungsmelder vom 03.11.2025
Trendsport, Ski und Basketball
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- Aufreger über Hyrox – Darum versteht Mark den Hype nicht
- DSV Einkleidung – Eine Zeitreise zurück in den Sommer & die Vorbereitung von Ski Alpinen
- FC Bayern Basketball vor Heimspiel gegen Heidelberg – So ist die Stimmung im BWM Park kurz vor dem Spiel
Moderation: Ludwig Weitl
Redaktion: Mark Bruselnitskiy, Julius Riedel, Finn Weber
RvD: Lars Willeitner
Sendeleitung: Lars Willeitner
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.