Trendsport, Ski und Basketball

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!



Der Bewegungsmelder vom 03.11.2025

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Aufreger über Hyrox – Darum versteht Mark den Hype nicht

– Darum versteht Mark den Hype nicht DSV Einkleidung – Eine Zeitreise zurück in den Sommer & die Vorbereitung von Ski Alpinen

– Eine Zeitreise zurück in den Sommer & die Vorbereitung von Ski Alpinen FC Bayern Basketball vor Heimspiel gegen Heidelberg – So ist die Stimmung im BWM Park kurz vor dem Spiel

Moderation: Ludwig Weitl

Redaktion: Mark Bruselnitskiy, Julius Riedel, Finn Weber

RvD: Lars Willeitner

Sendeleitung: Lars Willeitner

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.