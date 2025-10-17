Anders auf einen Blick (13/10 – 19/10)

/ Franziska Sprinzl / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Na ihr? Die erste Semesterwoche gut überstanden?

Wir auf jeden Fall! Von der Ersti-Party direkt in die Redaktion?! Gar kein Problem. Und das könntet ihr auch bald so machen. Denn ihr könnt euch ab jetzt wieder bei M94.5 bewerben. Radio, Podcast, Social Media oder Fernsehen – das und noch viel mehr könnt ihr bei uns lernen. Wenn das jetzt spannend klingt, dann füllt doch einfach unseren Bewerbungsbogen aus. Das geht ganz schnell, versprochen. Mehr Infos über M94.5 und das Formular findet ihr hier.

Alles was uns diese Woche bewegt hat

Pew Pew Alice sind funky Bläsersätze mit humorvollem Rap, sexy Basslines mit dröhnendem Synthiegewitter, wildes Gitarrengezupfe mit liebevoller Akkordeonwatsche. Die sieben Jungs aus dem Münchner Umland schallern mit wuchtigen Ohrwurmhooks positive Vibes auf sämtlichen Bühnen im deutschen Raum.

Feelings Meets Dancetrack

Sänger, Songwriter und Gitarrist aleza ist ein echtes musikalisches Multitalent. Anfang Oktober ist mit “Follow My Love” bereits seine dritte Single erschienen. Anders als seine ersten beiden Songs, vermittelt sie mehr Leichtigkeit und Energie, um loszulassen und den Moment zu genießen. Im Interview mit Ella Butz erzählt er uns mehr über “Follow My Love”.

Fiesta in München – “Midnight Generation” im Interview

Die fünfköpfige Synthpop-Band macht ihre erste Tour in Europa mit einem Halt in München. Sie waren bei uns im Interview und lieferten danach ein lautes, energiegeladenes Konzert in der Tiefe der Roten Sonne.

Unser Album der Woche

Was haben sudanesische Geigen-Melodien mit Cyberpunk zu tun? Die Antwort ist Sudan Archive! Die Künstlerin aus Los Angeles vereint alte irische und sudanesische Violinen-Klänge und überträgt sie in eine lebendige Cyberpunk-Realität. Und damit drückt sie ihre Liebe zum Instrument aus. Dieses Talent hat sie mit der Veröffentlichung ihres Neuen Albums “The BPM” wieder bewiesen. Das Album wirft uns sofort in eine coole Club-Energie. Die verwandelt sich aber, je weiter und tiefer man rein hört, in ein Kaleidoskop aus Rhythmen, Sounds und intelligenten Strukturen. Hier könnt ihr euch das ganze Album anhören:

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag, Samstag & Sonntag: Queer Film Festival München

Das Queer Film Festival geht dieses Jahr in die zehnte Runde. Bei der Eröffnung heute Abend wird der Coming-of-Age-Film „Die jüngste Tochter“ gezeigt und im Anschluss könnt ihr beim Sektempfang anstoßen. Das Festival geht aber noch bis zum 25. Oktober. Es gibt nicht nur Filme, sondern auch ein großes Rahmenprogramm wie einen Drag Brunch. Infos gibt’s hier.

Samstag & Sonntag: Kirchweihdult

Auf der Auer Dult ist für jeden etwas dabei! Ob durch die Stände schlendern und alte Antiquitäten finden oder eine Runde mit dem Kettenkarussell fahren. Auch für Kulinarisches ist gesorgt, mit vielen Essensbuden. Das Ganze findet auf dem Mariahilfplatz statt, der Eintritt ist frei.

Freitag, Samstag & Sonntag: Kürbiswelten

Hipp, hipp, hurra – überall sind Kürbisse. Auf den Kürbiswelten finden Herbstliebhaber:innen ihr Perfect Match. Kürbis-Schnitzen, Kürbismarkt und Kürbis-Paddeln bei herbstlichem Wetter. Noch bis zum 02.11. könnt ihr das Spektakel jeden Sonntag auf Schloss Kaltenberg besuchen. Freitags kostet der Eintritt 10€, samstags und sonntags könnt ihr Tickets für 12,50€ hier erwerben.

Und sonst?

Wieso fragt ihr das immer?! Es gibt’s sonst nichts, manno…

Bewerbt euch bei M94.5!

Ach ja, da war doch noch was. Bewerbt euch bei M94.5! Ganz schnell!

Seht ihr diesen sehr großen Button? Klickt da drauf und bewerbt euch jetzt (steht auch auf dem Button und ich würde machen, was da drauf steht)!

LG und wir sehen uns bei den Infoabenden 20. und 21.10. und schon ganz bald in der M94.5-Redaktion.

Eure Franzi