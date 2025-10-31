Anders auf einen Blick (27/10 – 02/11)

/ Anna Wörndl / Grafik: M94.5

Hallihallo meine lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Newsletter! M94.5 hat ganz viel tollen Neuzuwachs bekommen, wir sind ganz aufgeregt, hihi! Neben bald neuen Redakteur:innen erwarten euch coole Musik-Entdeckungen, die neusten Sport-Events und News aus der Gaming-Ecke. Hier steppt der Bär!

Alles, was uns diese Woche bewegt hat

Exklusiv bei uns im Interview: Christo Flash! Angefangen mit Musik-Analysen in seinem Social Media Format Das ist ein Banger! Aber warum? produziert er jetzt auch seine eigenen Songs. Mit seinem Debut Light Up gelingt ihm eine Fusion aus Club-Sounds und dem nostalgischen Klang der 80er. Wie er es geschafft hat, sein musikalisches Wissen auf seine eigene Karriere anzuwenden, hat er unserer Moderatorin Emelle im Interview verraten.

Bayern-Basketball wieder dominant im SAP-Garden

Nachdem die Bayern zunächst in der EuroLeague nicht überzeugen konnten, haben sie gegen Real ein großes Comeback geschafft – 90:84-Triumph über Madrid nach furioser zweiter Hälfte und einem Bockstarken Isiaha Mike. Ein Spielbericht.

Bauen, Basteln, Barrierefrei.

Neue Games, alte Fragen und ganz viel Spielspaß! In dieser Ausgabe der Gamefabrik waren wir auf der SPIEL in Essen unterwegs, haben uns durch das neue LEGO Voyagers gerätselt und nachgefragt, wie inklusiv Videospiele eigentlich sind. Und wer den Unterschied zwischen Sim- und Arcade-Racern nicht verstanden hat – dem können wir auch nicht mehr weiterhelfen. Von analogen Klassikern bis digitaler Barrierefreiheit: wir gamen quer durch alle Welten. Hört hier in die neueste Ausgabe der Gamefabrik rein!

Unser Album der Woche

Eine Fusion aus etwas Elfenhaftem und Nachtclub. Nach zwei Jahren in Arbeit ist jetzt das dritte Album “Room of Disbelief” der niederländischen Künstlerin Leah Rye erschienen. Ihre Musik vereint melancholischen dark pop mit elektronischen Klängen. Nach den ersten beiden Alben “Elusive” und “Symbiosis” sind in diesem Album mehr Instrumentals und weniger Bässe zu hören. Ihre Songs erzählen von tiefen Gefühlen, sie schreibt von Angst, Liebe und Sehnsüchten. Man kann Inspirationen von Radio Head, Lana del Rey und auch klassischem Pop wie von Taylor Swift aus ihren Liedern heraushören. Die Klavierklänge und Electronica verbinden sich zu einem verträumten Surrealismus in dem Album “Room of Disbelief”.

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Grusel und Kulturprogramm an Halloween

Kinderprogramm, Theater, Tanz, ein Nagelstudio und Dancefloors: Es gibt ganz viel zu entdecken für die ruhelosen Seelen an Halloween. Ihr könnt Kurzfilme, Installationen und Kunstwerke anschauen und ganz viel Grusel-Programm erleben. Kinderprogramm gibt es ab 16 Uhr, ab 21 Uhr starten Livemusik und Installationen, außerdem freier Eintritt und Open End!

Freitag, Samstag und Sonntag: Streetfood mit Halloween Vibes

Worauf wartet ihr? Ab ins Werksviertel! Auf euch warten über 40 Foodtrucks, bei denen garantiert jede:r einen Snack findet. Außerdem gibt es Livemusik, Kunsthandwerk-Stände und einen Flohmarkt. Ein Tagesticket gibt es ab 5 Euro, und von 12 bis 22 Uhr könnt ihr euch durch das Festival fressen!

Sonntag: Impro-Abend im Lucky Punch Comedy Club

Ihr braucht mal wieder richtig was zu lachen? Das Lucky Punch im FatCat bietet euch für 10 bis 15 Euro Eintritt eine Stunde Impro-Comedy, die Comedians dürfen sich nicht vorbereiten und ihr müsst hoffentlich ganz viel lachen!

Und sonst?

Äh, sonst? Ja eigentlich nichts mehr, das wars vom Newsletter diese Woche. Ich wünsch euch ein ganz schönes Wochenende, amüsiert euch gut und ein flarles Halloween!

Mit freundlichen Füßen, eure Vroni :>

