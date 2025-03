ANDERS AUF EINEN BLICK (03/03 – 09/03)

/ M94.5 Praktikant:innen / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Helau!!! 🎉🎊 Die verrückte Faschingswoche ist vorbei. Habt ihr viel gefeiert? Wir in der Redaktion hatten Krapfen, Faschingsspiele und Verkleidungen – die heiligen drei Elemente einer guten Narrenzeit. Die Tage waren aber nicht nur von zu lauter Musik und viel Alkohol geprägt, es ist auch richtig viel passiert. Von einem kranken Papst, über Nachrichten zur neuen Regierung, bis hin zum Weltfrauentag. Vieles war dabei, deswegen hier ein kurzer Recap:

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Wallners – End of Circles Tour

Drei Jahre haben sie daran gearbeitet. Dieses Jahr haben die Wallners endlich ihr neues Album “End of Cicles” veröffentlicht und gaben am 25.02. ein Konzert in München. Die M94.5-Redakteurinnen Helene und Vroni durften dabei sein und die verzaubernde, melancholische Musik der vier Geschwister live miterleben. Mehr zur Band und dem Konzert erfahrt ihr hier:

Die M94.5 Oscar-Nacht

And the Oscar goes to: ANORA!!! Aber wer hat eigentlich sonst noch alles gewonnen? Die Oscars fanden in der Nacht vom 02.03 auf den 03.03 statt und wir waren live dabei. Also holt euch Popcorn und hört in unsere Sendung rein.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Sonne und Wellen, dafür steht Kalifornien. Jedenfalls für die Meisten von uns. Die Lockerheit des US-Bundesstaats wird im neuen Album “Clarity of Cal” von Vulfpeck wiedergespiegelt. Euch erwarten hochwertig produzierte Liveauftritte und Musik, die an alte Legenden wie “Earth, Wind and Fire” anknüpft. Habt ihr nun auch so Lust auf Groove und Positivität? Dann reinhören!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENDE

Freitag: Escape Vol. 4

Leitet den Feministischen Kapftag gebührend ein! Wer in den Weltfrauentag am Samstag hineinfeiern möchte, ist in der Glockenbackwerkstatt genau richtig. Verschiedene FINTA* Artists performen dort ihre Live- und DJ-Sets. Freut euch auf: MutBunny, Gündalein und noch viele weitere Newcomer*innen. Die Veranstaltung beginnt ab 20:00 Uhr und der Eintritt ist frei – ihr müsst euch dafür noch nicht mal anmelden.

Samstag: Carneval Cavaret

Drag, Dinner, DJS – auf euch warten dramatische Auftritte, athemberaubende Kostüme und allerbeste Musik. Also packt eure Freund:innen ein und ab in die X-Bar. Der Einlass beginnt um 20:00 Uhr und ist auf Spendenbasis.

Sonntag: Karaoke Küche

Bock auf Singen, einfach alle Emotionen in einen Song packen? Die Drag Queen Pasta Parisa freut sich auf euch. Eines steht nämlich fest: Es wird laut! Erlebt einen Abend voller Gesang, guter Laune und ganz unterschiedlicher Musik. Kommt dafür ab 19:00 Uhr in die Prosecco Bar. Der Eintritt ist auch hier frei und eine Anmeldung nicht nötig.

UND SONST?

Fast alle Krapfen sind gegessen, Klopfer getrunken und Konfetti aus den Haaren bekommen. Wie der Fasching geht auch dieser Newsletter langsam zu Ende. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und viele neue Storys zu erzählen. Genießt die ersten Frühlingstage!!! Setzt euch ein bisschen in die ✨Sonne✨: In der Hand einen Aperol, in den Ohren die positiven Klänge von Vulfpeck – ein bisschen Entspannung tut echt gut.

Danke für’s Lesen und schönes Wochende ^^

Annalena