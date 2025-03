WALLNERS – END OF CIRCLES TOUR

/ veronikaw und Helene Karadag / Bild: M94.5

Mit ihrem träumerischen, atmosphärischen, ja fast schon übernatürlichen Vibe verführen die Wallners uns in eine andere Welt. Anfang 2025 veröffentlicht die Band nun ihr erstes Album „End Of Circles“ und spielt mit ausverkauften Konzerten ihre erste Tour in Europa. Im Interview mit Veronika Wagner und Helene Karadag erzählen sie wie sie es vom kleinen Proberaum zuhause auf die große Bühne geschafft haben.

Die Band besteht aus vier Geschwistern: Anna Wallner mit ihrer außergewöhnlichen Stimme; Laurenz Wallner, der uns am Klavier begeistert; Nino Wallner, der Solo nach Solo auf seiner Gitarre hinlegt und Max Wallner, der am Bass mitreist.

In Wien wachsen die Geschwister auf und fangen schon früh an zu musizieren. Da dem Vater ein Klaviergeschäft gehört, bringt er all seinen Kindern das Klavierspielen bei. Recht schnell orientieren sich jedoch drei der vier um. Der Proberaum der Wallners zuhause wird viel allein genutzt, bis die Vier anfangen zusammen zu jammen. Sie erzählen, dass sie zwar gerne rumblödeln, aber auch dass es gleich von Anfang an stimmig war – dass man sich auch ohne Worte versteht. Dadurch, dass die Geschwister alle sehr unterschiedlich sind, entsteht ein ganz eigener, neuer Stil.

Geplant war eine Familienband eigentlich nicht, aber als die Wallners von Universal Music unter Vertrag genommen werden, heißt es nur noch bergauf für das Wiener Quartett.

INNEREN KRITIKER AUSBLENDEN

Während die Geschwister neue Musik produzieren, ziehen sie sich gerne im Proberaum, ihrem eigenen Kosmos, zurück. Und das spiegelt sich auch in ihrem Debutalbum „End of Circles“ wider. Die Musik hebt sich von der alltäglichen Schnelllebigkeit ab und lässt einen in den Moment eintauchen. Beim Musikmachen entziehen sich die Vier jeglicher Stresssituation und experimentieren einfach – ohne Druck. Sie verraten, dass oft die besten Ideen durch Zufälle entstehen, weshalb man immer offen für Neues bleiben soll.

Das rät Anna auch Menschen, die anfangen wollen, selbst Musik zu produzieren: versucht die negative Stimme in euerem Kopf auszublenden. Rationalisiert nicht, sondern lasst euch Zeit und experimentiert. Das Wichtigste dabei? Hört nie auf zu träumen, findet die Sängerin.

Bild: M94.5

ALBUM “END OF CIRCLES” DAUERTE ÜBER DREI JAHRE

In ihren Lyrics achten die Wallners darauf, nicht zu konkret zu werden und Hörenden damit eigenen Interpretationsspielraum zu lassen. Allein das Wortspiel des Albumtitels „End of Circles“ bringt einen zum Nachdenken. Ein Ende des Kreises gibt es ja nicht, aber zeitgleich öffnet sich durch diesen Widerspruch auch eine neue Tür.

Nach den drei Jahren, in denen das Album entstanden ist, freut sich die Band nun das Ergebnis ihrer intensiven Arbeit live vorzustellen. Obwohl sie gerne zurückgezogen im Studio aufnehmen, finden sie es schön, live-Feedback zu bekommen. Die Wallners beschreiben, dass sich die Musik lebendiger anfühlt, wenn sie live gespielt wird.

AUFTRITT IN MÜNCHEN 2025

Wir waren auf ihrem Konzert in München am 25.02 und konnten ihre Musik spüren: statt mitsingen ist hier eher mitfühlen abgesagt. Anstatt einfach die Setliste monoton runterzuspielen, überrascht die Band mit ausgeklügelten Übergängen und abgewandelten Versionen, der uns bekannten Songs. Dadurch wird ihr Auftritt zu einer fesselnden Erfahrung. Bunte Lichter und Nebel erzeugen eine mystische Atmosphäre, welche uns verzaubert und die melancholische Stimmung ihrer Songs unterstreicht. Während des Konzertes taucht man in eine magische Welt ab und kann dem schnelllebigen Alltag entfliehen. Damit erschaffen die Wallners in ihren Songs ein wohliges Zuhause voller Ruhe und Achtsamkeit, welches uns erlaubt zu fühlen.

Bild: M94.5

Hier gibt’s das ganze Interview zum Nachhören: