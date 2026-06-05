ANDERS AUF EINEN BLICK (01/06 – 07/06)

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Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Heyhey zusammen :)) Und schon ist die erste Juni-Woche vorbei! Endlich Sommer könnte man denken, aber Fehlanzeige! Wir von M94.5 lassen uns davon nicht unterkriegen. Heute sind wir auf dem StuStaCulum und trotz mittelmäßigem Wetter haben wir richtig Spaß. Ihr hoffentlich auch – und falls nicht haben wir unseren Newsletter um euch aufzumuntern. Ganz viel Spaß 🙂

Alles, was uns diese Woche bewegt hat

Barcelona ist wieder im Festivalmodus. Gestern startete das Primavera Sound Festival im Parc del Fòrum mit riesigen Erwartungen und Acts wie Doja Cat, Massive Attack oder Blood Orange. Unsere Reporterinnen Eda-Estelle und Zala waren vor Ort und haben den ersten Festivaltag miterlebt. Inklusive Festivalhighlights und ziemlich unerwartetem Chaos.

Wiedersehen macht Freude

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.

Über Sportschießen und vegane Ernährung im Spitzensport

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Unser Album der Woche

Glitzer, Drama und Glamour – unser Album der Woche kommt heute von einer Künstlerin, die genau das verkörpert: Chrissy Chlapecka. Die Singer-Songwriterin aus Chicago macht Hyperpop mit Vocals im Musical Theatre Stil. 2023 wurde sie von der Rolling Stone als “one of the brightest Pop Stars to watch” bezeichnet. Musikalisch bewegt sie sich irgendwo zwischen Lady Gaga, Britney Spears und Charli XCX. Sie ist laut, selbstbewusst und provoziert: Chrissy spielt optisch mit der hyperfemininen Bimbo-Ästhetik der frühen 2000ern. Dabei dreht sie aber den sexistischen Stereotyp der dummen blonden Frau um und macht daraus eine gesellschaftskritische Satire. Als offene lesbische Independent-Künstlerin ist ihre Musik für die “girls, gays and theys”. Sie behandelt Themen wie Authentizität, Selbstliebe und Zusammenhalt gegen das Patriarchat. Heute erschien mit ihrem Album “Christine: High Voltage” die erweiterte Version ihrer EP “Christine”. Hört doch mal rein.

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Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Filmfest München – Filmabend mal anders

Eine ganze Nacht lang Kino für alle und das kostenlos – so feiert der Gasteig seinen 40. Geburtstag. Statt Festakt gibt’s im Gasteig HP8 ab 22:15 Uhr bis in die frühen Morgenstunden einen Filmmarathon. Von Drama, über Horror bis zu Komödie ist für jeden etwas dabei. Also Schlafsack nicht vergessen! Der Eintritt ist frei.

Samstag: Sundowner – Disco, House und sinkende Sonne

Die Münchner DJ-Reihe Hytop bespielt seit über 10 Jahren ikonische Orte der Stadt und bringt Menschen zusammen – so wie diesen Samstag im Gasteig HP8 ab 19:00 Uhr. Draußen wird getanzt, solange die Sonne noch mitmacht, danach geht’s drinnen weiter. Der Sound? Soulful House, Disco und treibende Bässe. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Minna Thiel Sommerfest – Grüne Wiese, roter Schienenbus & Live Musik

Die Minna Thiel lädt am Sonntag von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr zum Sommerfest ein. Zwei Live-Acts begleiten den Nachmittag: Nana Forest, eine Singer-Songwriterin und twiceasmad,eine Münchner Indie-Pop-Band, mit einem Sound irgendwo zwischen Bilderbuch, SEEED und Von Wegen Lisbeth. Der Eintritt ist frei.

Und sonst?

Habt ein wunderschönes Wochenende, schaut vielleicht aufm Stustaculum vorbei (morgen ist die letzte Möglichkeit!) und genießt die paar Sonnenstrahlen, die irgendwie ihren Weg durch die Wolken finden!

⭐ GaLiGrü, Lucia ⭐