Anders auf einen Blick (20/07-26/07)

/ Emma Wichmann / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Sommerpause! Die Uni ist vorbei und die Ferien können starten. Wir machen für euch weiter und blicken zurück auf eine Woche voller neuer Geschichten und Mythen. Diesmal zwei Artikel davon auf Englisch! Und wenn ihr noch nichts am Wochenende vorhabt, haben wir ein paar Tipps, bei denen garantiert für jeden etwas dabei ist:)

Alles was uns diese Woche bewegt hat

Am 23. Juli kommt der mittlerweile fünfte Teil der “Toy Story” Franchise in die deutschen Kinos. Neben heiß antizipierten Popstar-Hymnen befasst sich der Film mit dem Neuankömmling im Kinderzimmer: dem Tablet. Das Ergebnis ist eine Geschichte, der zwar in Sachen Technologie die richtigen Fragen stellt, sonst aber seicht und überflüssig wirkt. Eine Rezension.

Why won’t you tell me where your shirt is from?

Forget haute couture! Thrifting is one of fashion’s biggest trends now. No longer are people hunting down designer pieces—they’re digging through racks at the second-hand store. But they might not tell you what store anymore.

Histoy or Legend: Is there any truth to Munich Folklore?

Folklore has always been a large part of human history. It is the perfect way to share stories and ideas. Munich has three prominent ones itself. The question is, how much of these stories are actually true, or are they all just fantastical bedtime stories?

Unser Album der Woche

Be careful! Watch out for Love Spells – also known as 21-year-old musician Sir Taegen Harris. The 12 track album details how love is an essential and inescapable part of life. His dreamy pop sound is inspired by 70s, 80s, and new wave music. Love Spells explores themes of vulnerability, growth, and transformation. If you’ve grown into a Love Spells fan, or if you see yourself becoming one, good news, he’s going on tour! Love Spells will be in Berlin on August 24th and in Cologne on August 25th. One of the standout tracks on his new album is Heart for Eyes. The song is about being quick to fall in love, and warning against loving the wrong people. So, if you’re in the mood to fall for some Love Spells, have fun listening to the songs!

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Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: M-net Hofflohmarkt Lehel – Entdecke neue Ecken Münchens

Stöbert in den Hinterhöfen der schönsten Ecken des Lehels! Begleitet von Live-Musik schlendert ihr ab 17:00 Uhr von Hof zu Hof und genießt die Abendsonne. Nachdem ihr fündig geworden seid, könnt ihr nach dem Ende um 22:00 Uhr, in einem der zahlreichen Bars den Abend ausklingen lassen und entspannt ins Wochenende starten. Und das beste daran: der Eintritt ist frei!

Samstag: “Tanz den Gasteig” – Groove durch das Wochenende auf der Mega-Party

Das alljährliche Tanzfestival krönt dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum des Gasteigs. Bei freiem Eintritt im HP8, bewegt ihr euch ab 15:00 Uhr zu Klängen von Line-Dance, Salsa oder House! Auch wenn ihr mit den Schritten nicht vertraut seid, könnt ihr euch in den verschiedenen Workshops an neuen Tanzstilen versuchen. Wer Lust auf mehr Freiheit hat, hat die Wahl zwischen Beats von DJ INA bei der Disco & House Party oder einer Silent Disco im Kulturkraftwerk. Die letzten Tanzflächen schließen um 02:00 Uhr nachts. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Die Jahresausstellung der Akademie der Bildenden Künste – Lass dich persönlich von den Studierende führen

Am Sonntag öffnet die Akademie der Bildenden Künste das letzte Mal ihre Türen für ihre Jahresausstellung 2026! Dort habt ihr noch einmal die Chance, die aktuellen Arbeiten von den Studierenden vor Ort vorgestellt zu bekommen. Es werden Einblicke in verschiedenste Kunstarten geboten. Von klassischer Malerei über Soundinstallationen bis hin zu Schmuckdesign ist alles vertreten. Der Eintritt ist frei.

Und sonst?

Genießt die Semesterferien bei dem schönen Wetter, auch wenn der ein oder andere noch seine Hausarbeit schreiben muss…

Alles Liebe

Emma