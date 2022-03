Happy Nostalgikerin mit Zukunftsblick

Für die Singer-Songwriterin GRETA ist Musik über die vergangenen Jahre ein Zufluchtsort geworden, der sie abholt und ihr Kraft gibt. Im Interview spricht sie darüber, wie sich das in ihrem neuen Album “Forever We’ll Be Dancing” niederschlägt.

In ihren Songs behandelt GRETA tiefgehende, existenzielle Themen: Es geht um den Umgang mit sich selbst und dem jeweils Anderen – mit allen damit einhergehenden Bedenken oder Konflikten.

Um jedoch nicht zu sehr in Düsternis abzurutschen, balanciert GRETA zwischen tiefgehenden Themen und einem dynamischen, tanzbaren 80s-Klang. Auch weil das die Art Musik ist, die sie persönlich bevorzugt. Dieser Balanceakt geschieht für sie ganz natürlich.

Im titelgebenden Song “Forever We’ll Be Dancing” verarbeitet GRETA die Höhen und Tiefen, die die besondere Nähe zu ihrem Partner mit sich trägt – vor allem während des langen Lockdowns.

“You are liquid, yes you are

Move like water in the dark

No one knows in which direction we’ll go

Don’t think it over, you always think it over

Forever we’ll be dancing“

GRETA in “Forever We’ll Be Dancing”