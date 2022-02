Musik nach Bauchgefühl

/ Friederike Maisch / Bild: Blanko Musik

Dem Bauchgefühl vertrauen und einfach machen, auch wenn das nicht immer einfach ist – das ist die Botschaft vieler Songs von der Singer-Songwriterin Ami Warning. Mit melancholischen Texten singt die Künstlerin über ganz persönliche Geschichten. Dabei möchte sie vor allem ihren Fans Mut machen, ihre Träume zu verfolgen.





„Kurz vorm ende der Welt“ heißt das neue Mixtape von Ami Warning. Das Mixtape ist eher aus dem Hip-Hop-Bereich und hat den Vibe einer richtig guten Playlist. Die 26-jährige Münchnerin hat sich bewusst dazu entschieden, das Album Mixtape zu nennen. Denn sie möchte die Songs weniger kommerziell ausrichten. Vielmehr soll es ein persönliches Geschenk an ihre Fans sein. Erhältlich ist das Album deshalb auch als Kassette.

„Wer hat mir meine blauen Augen weggenommen?“

In ihrer Single „Blaue Augen“ geht es um ihre Kindheit und die Naivität, die mit dem Erwachsenwerden verloren geht. Schließlich verkompliziert sich einiges mit dem Älterwerden.Trotzdem ist der Singer-Songwriterin wichtig, dazu ermuntern, das Leben zu genießen.

Ami Warnings Musik hat zwar einen chilligen Vibe, der Text spricht jedoch ernste Themen an. Die Künstlerin schafft es, diese kompletten Gegensätze zu harmonisieren. Zum Beispiel singt Ami in Ihrem Song Simsalabim über ihren kranken Vater auf einer sehr ruhigen Art und Weise: “Ich würd dich so gerne hochheben, dir alles geben”.

Wer der Künstlerin auf Instagram folgt, kann ihre Musikkarriere gut mitverfolgen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde Amis Tour schon zum dritten Mal verschoben. Falls es die Corona-Situation zulässt, spielt Ami Warning am 17.03.2022 im Backstage, Werk ihr nächstes Konzert. Wer der Künstlerin auf Instagram folgt, bleibt aber immer Up-To-Date!