Zweite Watschn in Folge: Der FC Bayern Basketball fertigt im Halbfinalspiel 3 chancenlose Heidelberger ab

Am Samstagabend traf der FC Bayern Basketball auf die MLP Academics Heidelberg im 3. Playoff-Spiel der Halbfinalserie. In vollem Haus zeigten die Bayern, dass sie auch zuhause dominieren können und knüpften mit einem weiteren überzeugenden 98:68-Sieg an ihren Auswärtssieg an. Ein Spielbericht von Lea Steglich.

Nachlegen angesagt

Nach der Pleite im 1. Heimspiel vor knapp einer Woche und der Ausbesserung in Heidelberg ging es im Spiel drei um die Serienführung. Und so präsentierten sich die Bayern: das Spiel startete mit einem guten ersten Viertel für die Hausherren, in dem sie mit 25:16 vorlegten. Trotz einiger vergebener Würfe zeigte das Team von Gordon Herbert eine starke geschlossene Mannschaftsleistung und konnte vor allem durch viele Offensive Rebounds das Anfangsviertel letztlich für sich entscheiden. Im 2. Viertel kamen die Bayern kam die Münchner Mannschaft allerdings für kurze Zeit ins Straucheln. Diese Gelegenheit nutzten die Academics um das Trio Horne, Weathers und Mikesell und verkürzten zur Halbzeit zu einem 45:40.

Trendwende nach der Pause

Knapp ging es nach der Halbzeitpause weiter und die beiden Teams fighteten um die Führung. Die Gäste verkürzten zwischenzeitlich auf 57:54, bis die der FC Bayern den Schalter umlegte.

“Dann ist die Bombe explodiert” Heidelberg-Coach Daniel Jansson nach dem Spiel

Mit weniger als 2 Minuten auf der Uhr im 3. Viertel im drehte der FC Bayern Basketball nochmal so richtig auf. Die entfesselten Münchner erzielten vier Dreier in Folge und erhöhte den Abstand auf ein 69:56.

Dieses Momentum nahmen die Bayern mit ins letzte Viertel. Mit einem 11:0 Run setzten sie ein Zeichen. Während Bayern endgültig seinen Rhythmus fand, konnten die Heidelberger erst nach guten 5 Minuten wieder durch ihren Topscorer des Abends Michael Weathers punkten. Nichtsdestotrotz brachten die Gastgeber die Academics derart aus dem Gleichgewicht, dass sie nicht mehr Fuß fassen konnten. Besonders deutlich zeigten das die 29:12 erspielten Punkte im 4. Viertel zum Ende – und der 98:68 Endstand. Damit gewann der FC Bayern Basketball das 3. Playoff-Spiel gegen die MLP Academics Heidelberg mit einer 30-Punkte-Differenz und setzte damit ein Zeichen.

Das Finale zum greifen nah

Am Dienstagabend kommt es für die Mannschaft Bayern im SNP Dome in Heidelberg zum erneuten Zusammentreffen. Ein entscheidendes Match, in dem die Bayern alles daran setzen werden, eine weiteren Schritt Richtung Meistertitel zu gehen. Bayern-Star Andi Obst mahnte nach dem Spiel:

“Ich erwarte dass Heidelberg nochmal mit allem rauskommt was sie haben, denn sie haben nichts zu verlieren” Andi Obst

Mit der 2:1 Führung in der Serie hat der FC Bayern Basketball im vierten nächsten Spiel die Möglichkeit, den Sack zuzumachen und sich den Platz im Finale zu sichern.