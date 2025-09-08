Zurück aus der Sommerpause

/ Lea Steglich / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder vom 08.09.2025

DARUM GEHT ES DIESE WOCHE IM BEWEGUNGSMELDER:

München´s Olympia Bewerbung – NOlympics oder OlympiJA? Das sagen Münchens Politiker & Sportler:innen

– NOlympics oder OlympiJA? Das sagen Münchens Politiker & Sportler:innen Sommertraining Alpin-Ski – Was machen Wintersportler:innen im Sommer?

– Was machen Wintersportler:innen im Sommer? FC Bayern Frauen Saisonauftakt – Recap vom Zuschauer:innen-Rekordspiel am Sonntag

Moderation: Stefan Hans

Redaktion: Stefan Hans, Marie-Noelle Svihla

RvD: Lea Steglich

Sendeleitung: Marie-Noelle Svihla

