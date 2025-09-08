Der Bewegungsmelder vom 08.09.2025
Zurück aus der Sommerpause
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
DARUM GEHT ES DIESE WOCHE IM BEWEGUNGSMELDER:
- München´s Olympia Bewerbung – NOlympics oder OlympiJA? Das sagen Münchens Politiker & Sportler:innen
- Sommertraining Alpin-Ski – Was machen Wintersportler:innen im Sommer?
- FC Bayern Frauen Saisonauftakt – Recap vom Zuschauer:innen-Rekordspiel am Sonntag
Moderation: Stefan Hans
Redaktion: Stefan Hans, Marie-Noelle Svihla
RvD: Lea Steglich
Sendeleitung: Marie-Noelle Svihla
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.